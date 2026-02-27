Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 55 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Noreste

: 5 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 12%

: 12% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.