Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 55 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
