Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 50 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 63%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Sur

: 2 a 8 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 63%

: 63% Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 96%.

: 96%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 85%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 75%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.