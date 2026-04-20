Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 50 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 63%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvia ligera.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 63%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvia ligera
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 96%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 85%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 75%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 26 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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