Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 50 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 5%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
