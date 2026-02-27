Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 55 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El pronóstico para el fin de semana en San José, California

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 5%.