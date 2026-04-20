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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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La ciudad de San José se ubica dentro del estado de California
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril City of San José

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 48 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 70%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en San José

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 15 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 70%
  • Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 70%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 96%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 94%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 54%.

El jueves 23 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 24 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 25 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 26 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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