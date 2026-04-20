Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 48 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 70%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 15 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 15 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 70%
- Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 96%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 94%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 54%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 26 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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