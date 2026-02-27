Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 21 y 45 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 14 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 14 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 9 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
