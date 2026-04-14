Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 14 de abril la temperatura rondará entre 61 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 72%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Sur

: 2 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 72%

: 72% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 65%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y aguanieve. Probabilidad de precipitación: 52%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.