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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril Facebook/The City Of Yonkers

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 14 de abril la temperatura rondará entre 61 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 72%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 72%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 71%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 46%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 65%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y aguanieve. Probabilidad de precipitación: 52%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.
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