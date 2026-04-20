Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 26 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos de nieve dispersos.
La probabilidad de precipitación de 50%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos de nieve dispersos.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 12 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 50%
- Pronóstico: chubascos de nieve dispersos
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos de nieve dispersos. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 47%.
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 52%.
El domingo 26 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
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