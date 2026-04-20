Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 26 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos de nieve dispersos.

La probabilidad de precipitación de 50%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos de nieve dispersos.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 8 a 12 mph, Noroeste

: 8 a 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 50%

: 50% Pronóstico: chubascos de nieve dispersos

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos de nieve dispersos. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 47%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 52%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.