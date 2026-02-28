Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 22 y 45 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve posibilidad de llovizna luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 14 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve posibilidad de llovizna luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 14 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: leve posibilidad de llovizna luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve posibilidad de llovizna luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 38%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 9 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 28%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 68%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 62%.
