Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 22 y 45 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve posibilidad de llovizna luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 14 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve posibilidad de llovizna luego parcialmente soleado.

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve posibilidad de llovizna luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 9 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 28%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 68%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 62%.