Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 42 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 87%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 87%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.
