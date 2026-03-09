Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 42 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Suroeste

: 7 a 12 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 87%.

: 87%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 87%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.