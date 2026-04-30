Golpe para los demócratas: el Congreso aprueba financiamiento del DHS y termina el cierre parcial de 75 días

Este jueves, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que pone fin al cierre parcial más largo del gobierno, de 75 días. La medida, que ya tenía el respaldo del Senado, fue enviada al escritorio del presidente Donald Trump, quien instó a su aprobación y prometió firmarla de inmediato.

¿Qué dice el acuerdo que pone fin al cierre de gobierno más largo de EE.UU.?

Con este paquete legislativo, agencias como la Guardia Costera, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), el Servicio Secreto y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) podrán operar con financiamiento hasta el final del año fiscal, el 30 de septiembre.

Según el reporte de Politico y NBC, la aprobación se realizó en una votación “a viva voz”, donde los legisladores se expresaron de forma colectiva, sin registrar votos individuales.

¿Qué no incluye el acuerdo? Las agencias que no están consideradas

Este acuerdo excluye fondos adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza. El cierre se originó el 14 de febrero, después de que los republicanos rechazaran las exigencias de los demócratas para reformar las políticas de aplicación migratoria del gobierno de Trump.

La oposición exigía reformas que incluían el uso obligatorio de cámaras corporales para los agentes y la limitación de redadas en lugares sensibles, tales como escuelas y hospitales. Además, persistía un desacuerdo sobre los fondos destinados al control fronterizo y al ICE.

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