LA NACION

Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 66 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 13%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Estenoreste
  • Probabilidad de precipitación: 13%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probables chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probables chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probables chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El sospechoso del ataque de Austin llevaba un buzo con la frase “Propiedad de Alá” y una camiseta con la bandera iraní
    1

    El sospechoso del ataque de Austin llevaba un buzo con la frase “Propiedad de Alá” y una camiseta con la bandera iraní

  2. Qué cambia para migrantes en el DMV de Texas a partir del 5 de marzo
    2

    Es oficial: qué cambia para migrantes en el DMV de Texas a partir del 5 de marzo

  3. Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán
    3

    ¿EE.UU. apoya a Trump? Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán

  4. El DMV confirmó nuevos requisitos de identificación obligatorios para registrar un auto
    4

    Atención conductores en Texas: el DMV confirmó nuevos requisitos de identificación obligatorios para registrar un auto