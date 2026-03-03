Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 66 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 13%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 13%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probables chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probables chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 34%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probables chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
El sospechoso del ataque de Austin llevaba un buzo con la frase “Propiedad de Alá” y una camiseta con la bandera iraní
- 2
Es oficial: qué cambia para migrantes en el DMV de Texas a partir del 5 de marzo
- 3
¿EE.UU. apoya a Trump? Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán
- 4
Atención conductores en Texas: el DMV confirmó nuevos requisitos de identificación obligatorios para registrar un auto