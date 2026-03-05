Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 68 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 51%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 51%
- Pronóstico: mayormente soleado luego probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 34%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado luego leve probabilidad de aguaceros. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de aguaceros luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
