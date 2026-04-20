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Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 31 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 15 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Trenton

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 15 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 25%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 23 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 24 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 25 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.

El domingo 26 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
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