Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 31 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 15 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 0 a 15 mph, Noroeste

: 0 a 15 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 25%

: 25% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.