LA NACION

Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que hoy 25 de febrero la temperatura rondará entre 29 y 44 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado luego probables chubascos de nieve ligera.

La probabilidad de precipitación de 63%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado luego probables chubascos de nieve ligera.

El tiempo en la noche en Trenton

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 63%
  • Pronóstico: mayormente nublado luego probables chubascos de nieve ligera

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

Hoy 25 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probables chubascos de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 63%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 26 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 41%.

El viernes 27 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 40%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Un fallo beneficia al ICE y preocupa a Newsom y a migrantes
    1

    Noticias de California: un fallo beneficia al ICE y preocupa a Newsom y a migrantes

  2. Byron Donalds lidera encuestas por la gobernación y cómo estará el clima este miércoles 25
    2

    Noticias de Florida: Byron Donalds lidera encuestas por la gobernación y cómo estará el clima este miércoles 25

  3. Qué dijo Donald Trump: los puntos centrales de un duro discurso que impacta en los migrantes
    3

    Donald Trump y el Estado de la Unión 2026: los puntos centrales de un duro discurso que impacta en los migrantes

  4. Un expulsado por un cartel, un fuerte cruce y la mayor ovación de la noche: las perlitas del discurso de Trump
    4

    Un expulsado por un cartel, un fuerte cruce y la mayor ovación de la noche: las perlitas del discurso de Trump en el Congreso