Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que hoy 25 de febrero la temperatura rondará entre 29 y 44 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado luego probables chubascos de nieve ligera.

La probabilidad de precipitación de 63%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El tiempo en la noche en Trenton



El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

Hoy 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probables chubascos de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 41%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 40%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.