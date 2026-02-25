Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que hoy 25 de febrero la temperatura rondará entre 29 y 44 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado luego probables chubascos de nieve ligera.
La probabilidad de precipitación de 63%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado luego probables chubascos de nieve ligera.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 63%
- Pronóstico: mayormente nublado luego probables chubascos de nieve ligera
El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey
Hoy 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probables chubascos de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 41%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 40%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
