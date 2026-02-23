Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 20 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heavy snow and areas of blowing snow.

La probabilidad de precipitación de 91%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 25 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: heavy snow and areas of blowing snow.

El tiempo en la noche en Trenton



El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: heavy snow and areas of blowing snow. Probabilidad de precipitación: 91%.

: 91%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: slight chance light snow then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then light snow likely. Probabilidad de precipitación: 64%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 11%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chance rain and snow. Probabilidad de precipitación: 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: rain and snow likely. Probabilidad de precipitación: 68%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance light rain. Probabilidad de precipitación: 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 8%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 17%.