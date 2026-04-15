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Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril
Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril Ross D. Franklin - AP

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que hoy 15 de abril la temperatura rondará entre 47 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Tucson

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Nornoreste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

Hoy 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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