Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 52 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 13 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 5 a 13 mph, Este

: 5 a 13 mph, Este Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 40%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación : 91%.

: 91%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 74%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.