Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 44 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 8 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 8 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 28%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 27%.
