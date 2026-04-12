Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 13 de abril al 17 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 61 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 17%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 20 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 20 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 17%
- Pronóstico: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.
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