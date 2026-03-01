Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 20 y 31 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 92%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 35%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 54%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 29%.