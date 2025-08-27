Clima hoy en Estados Unidos: lluvias torrenciales, riesgo de inundaciones y otras alertas este miércoles 27 de agosto

El panorama meteorológico en Estados Unidos de este miércoles 27 de agosto abarca contrastes notables en todo el país: lluvias torrenciales, tormentas aisladas y temperaturas que oscilarán entre marcas muy por encima y muy por debajo de lo habitual, según la región. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó que varias zonas enfrentarán riesgo de inundaciones repentinas, mientras que en otras se sentirán valores récord de frío en pleno verano.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Las precipitaciones más significativas se concentrarán en el noroeste y en la zona de las Montañas Rocosas del norte, donde un sistema en altura favorecerá el desarrollo de tormentas más extendidas. Según el NWS, estas condiciones incrementarán el peligro de inundaciones repentinas en áreas cercanas a Idaho.

En paralelo, la interacción de varios frentes desde el oeste con la humedad proveniente de las llanuras del sur originará tormentas fuertes en el centro de Estados Unidos. Los meteorólogos indicaron que los episodios de lluvias más problemáticos afectarán a los estados de Kansas y Arkansas, donde las tormentas podrán descargar hasta 2,5 pulgadas (63 milímetros) por hora.

Esa cantidad de agua en tan poco tiempo resultará particularmente riesgosa en ciudades y áreas densamente pobladas.

El riesgo de inundaciones repentinas alcanzará zonas del centro y sur de las Llanuras hacia el valle del Mississippi medio.

alcanzará zonas del centro y sur de las Llanuras hacia el valle del Mississippi medio. Este miércoles, las tormentas se desplazarán de Kansas hacia el noroeste de Arkansas.

El jueves, la actividad más fuerte se moverá hacia el estado de Arkansas y regiones vecinas.

Tormentas aisladas y bajas probabilidades de severidad

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) comunicó que la amenaza de tormentas severas se mantendrá baja este miércoles en la mayor parte de EE.UU. No obstante, advirtió que algunas áreas, como el Medio Oeste superior y la zona frontal de Colorado, podrían experimentar episodios puntuales de vientos intensos y caída de granizo pequeño.

Los especialistas explicaron que en el sur de Minnesota se desarrollará un ambiente moderadamente inestable durante la tarde, lo que abrirá la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche. Aunque algunos modelos proyectaron actividad más fuerte, el consenso general es que el riesgo de fenómenos severos quedará limitado y de carácter aislado.

En cuanto a la región de las Altas Llanuras centrales y Kansas occidental, las tormentas podrían organizarse en forma de clúster durante la noche. El SPC consideró que este escenario podría dar lugar a vientos fuertes, aunque en un nivel muy acotado.

Temperaturas extremas en distintos puntos de Estados Unidos

El escenario térmico mostrará grandes diferencias de una región a otra. En el noroeste y en la zona intermontañosa del norte, los valores seguirán elevados, con mínimas que no bajarán de los 16 °C a 21 °C (60 °F a 70 °F). Estas marcas altas durante la noche se sumarán a la ola de calor que afecta a esa región desde hace varios días.

En contraste, gran parte del resto del territorio tendrá temperaturas por debajo de lo normal. El NWS advirtió que algunos puntos de Kansas y Arkansas podrían registrar valores menores que lo habitual durante miércoles y jueves debido a las lluvias persistentes.

En Ohio y alrededores, las jornadas del jueves y viernes se presentarán frías , con posibilidad de alcanzar récords de temperaturas mínimas.

y alrededores, las jornadas del , con posibilidad de alcanzar récords de temperaturas mínimas. En la región del Atlántico Medio y el noreste, también se esperan registros inusualmente bajos para la época.

El avance de la tormenta tropical Fernand

Además de las lluvias y contrastes térmicos, el Atlántico norte seguirá bajo la influencia de la tormenta tropical Fernand. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, informó que el centro del sistema se localizó en 38,3°N y 50,8°O, con vientos máximos sostenidos de 46 millas por hora (74 km/h) y ráfagas de hasta 57 millas por hora (92 km/h).

El ciclón se moverá hacia el este a una velocidad de 11 millas por hora (18 km/h) (10 nudos) y, según la previsión oficial, comenzará a transformarse en un sistema postropical durante la madrugada del jueves.

Para la tarde del miércoles , Fernand alcanzará los 39,3°N y 48,2°O, con vientos de 46 millas por hora (74 km/h) .

, Fernand alcanzará los 39,3°N y 48,2°O, con vientos de . Durante la madrugada del jueves , ya en proceso de transición, se situará en 41,3°N y 44°O con vientos de 40 millas por hora (65 km/h) .

, ya en proceso de transición, se situará en 41,3°N y 44°O con . Para el viernes , la tormenta se convertirá en un remanente de baja presión sobre el Atlántico oriental, cerca de 45,2°N y 30,9°O, con vientos de 34 millas por hora (55 km/h).

, la tormenta sobre el Atlántico oriental, cerca de 45,2°N y 30,9°O, con vientos de 34 millas por hora (55 km/h). Hacia la tarde del mismo viernes, el sistema se disipará por completo.

Los expertos del Centro Nacional de Huracanes subrayaron que, pese a la pérdida de fuerza, Fernand aún generará oleaje elevado en sectores del Atlántico norte y pidió reportes de embarcaciones que se encuentren a menos de 345 millas (555 kilómetros) del centro de la tormenta.