Trayectoria de la tormenta tropical Fernand y su avance esta temporada de huracanes al este de Estados Unidos
El movimiento actual de la tormenta es hacia el nor-noreste, cerca de 15 mph (24 km/h); cómo seguirá su curso por el Atlántico Norte
La temporada de huracanes 2025 continúa en el Atlántico Norte con la tormenta tropical Fernand. Se prevé que su trayectoria pase por el noreste de las Bermudas y al este de Terranova, Canadá.
- Se pronostica un leve fortalecimiento en las próximas 48 hs.
- Los vientos máximos sostenidos se mantienen cerca de 40 mph (65 km/h) con vientos más fuertes.
- No hay vigilancias ni avisos costeros por parte de las autoridades estadounidenses.
Trayectoria de la tormenta tropical Fernand y su avance en vivo:
Fernand se mueve hacia el nor-noreste cerca de 15 mph (24 km/h). Se prevé que esta trayectoria continúe dentro de las próximas 48 hs, seguido de un giro al noreste.
Cómo fue la formación de la tormenta tropical Fernand
La tormenta tropical se formó en la tarde del sábado 23 de agosto en el océano Atlántico. A las 5 hs del día siguiente, Fernand se encontraba a unas 300 millas al sureste de Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (63.4 km/h).
