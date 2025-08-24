Trayectoria de la tormenta tropical Fernand y su avance esta temporada de huracanes al este de Estados Unidos

La tormenta tropical se formó en la tarde del sábado 23 de agosto en el océano Atlántico. A las 5 hs del día siguiente, Fernand se encontraba a unas 300 millas al sureste de Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (63.4 km/h).

Según el NHC, Fernand permanecerá sobre mar abierto, por lo que no será una amenaza para Estados Unidos NHC