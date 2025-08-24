LA NACION
en vivo

Trayectoria de la tormenta tropical Fernand y su avance esta temporada de huracanes al este de Estados Unidos

El movimiento actual de la tormenta es hacia el nor-noreste, cerca de 15 mph (24 km/h); cómo seguirá su curso por el Atlántico Norte

Por el momento, los vientos sostenidos de la tormenta alcanzan los 40 mph (65 km/h) con ráfagas más altas
Por el momento, los vientos sostenidos de la tormenta alcanzan los 40 mph (65 km/h) con ráfagas más altasCaptura de pantalla/Zoom Earth

La temporada de huracanes 2025 continúa en el Atlántico Norte con la tormenta tropical Fernand. Se prevé que su trayectoria pase por el noreste de las Bermudas y al este de Terranova, Canadá.

  • Se pronostica un leve fortalecimiento en las próximas 48 hs.
  • Los vientos máximos sostenidos se mantienen cerca de 40 mph (65 km/h) con vientos más fuertes.
  • No hay vigilancias ni avisos costeros por parte de las autoridades estadounidenses.

Trayectoria de la tormenta tropical Fernand y su avance en vivo:

Fernand se mueve hacia el nor-noreste cerca de 15 mph (24 km/h). Se prevé que esta trayectoria continúe dentro de las próximas 48 hs, seguido de un giro al noreste.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera con hasta 105 millas (165 km) desde el centro
Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera con hasta 105 millas (165 km) desde el centroCaptura de pantalla/Zoom Earth

Cómo fue la formación de la tormenta tropical Fernand

La tormenta tropical se formó en la tarde del sábado 23 de agosto en el océano Atlántico. A las 5 hs del día siguiente, Fernand se encontraba a unas 300 millas al sureste de Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (63.4 km/h).

Según el NHC, Fernand permanecerá sobre mar abierto, por lo que no será una amenaza para Estados Unidos
Según el NHC, Fernand permanecerá sobre mar abierto, por lo que no será una amenaza para Estados UnidosNHC

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Cuándo es la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford y cómo ver en vivo el combate desde EE.UU.
    1

    Cuándo es la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford y cómo ver en vivo el combate desde EE.UU.

  2. Cuáles son los mejores para Mega Millions en agosto de 2025, según la inteligencia artificial
    2

    Números calientes y fríos: cuáles son los mejores para Mega Millions en agosto de 2025, según la inteligencia artificial

  3. El truco para ganar la lotería Powerball que puso a prueba un experto
    3

    El truco para ganar la lotería Powerball que puso a prueba un experto: “No hay otra forma”

  4. Así es el “rey de las monedas americanas” que puede valer hasta US$5 millones
    4

    Así es el “rey de las monedas americanas” que puede valer hasta US$5 millones

Cargando banners ...