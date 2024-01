escuchar

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2024 promete ser un evento espectacular. Este año, el line up está listo para superar las expectativas los fines de semana, del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 del mismo mes, fechas en las que se presentarán diferentes artistas. El lineup de 2024 está protagonizado por Lana del Rey, Tyler, The Creator, Doja Cat y el regreso de la banda noventera No Doubt, liderada por Gwen Stefani.

Coachella es un festival popular por su diversa mezcla de géneros musicales, que van desde el rock, el pop, la música electrónica y hasta la cumbia. Entre los cantantes invitados destaca un importante número de representantes hispanos, como Bizarrap, Peso Pluma, Ice Spice, Carin León, Deftones, Young Miko, Santa Fe Klan, Kevin Kaarl, Depresión Sonora, Hermanos Gutiérrez, Ludmilla, Eddie Zuko, Son Rompe Pera y Red Pears.

Cochella 2024: ¿dónde comprar boletos y cuánto cuestan?

La preventa de tickets se realizará a través del sitio oficial del festival de música de Coachella y comenzará el próximo 19 de enero a las 11 hs del Pacífico, 14 hs del Este.

Costos VIP: en esta modalidad se ofrece venta de comida y bebida, baños especialmente acondicionados con aire, áreas con sombra y servicio de bar, entre otras cosas.

Fase 1 US$1069

Fase 2 US$1269

Precios de entrada de admisión general para ambos fines de semana

Fase 1 US$499

Fase 2 US$549

Fase 3 US$599

Precios de entrada general y shuttle pass

Fase 1 US$619

Fase 2 US$669

Fase 3 US$719

El festival de Coachella, además de consentir a los miles de asistentes con la música del momento, también ofrece instalaciones de arte interactivas, comida gourmet y muchas oportunidades de aventura para todos los melómanos.

Los artistas del festival de música Coachella 2024 @coachella / Instagram

Coachella 2024: lineup completo

Adam Ten x Mita Gami

The Adicts

Adriaatique

Âme x Marcel Dettmann

Anotr

Anti Up

Anyma

AP Dhillon

The Aquabats

Artbat

Atarashii Gakko!

Ateez

Bar Italia

Barry Can’t Swim

Bb Trickz

Bebe Rexha

Ben Sterling

The Beths

Bicep

Bizarrap

Black Country, New Road

Bleachers

The Blessed Madonna

Blond:ish

Blur

Blxst

Boy Harsher

Brittany Howard

Brutalismus 3000

Carin León

Carlita

Chappell Roan

Charlotte de Witte

Chlöe

Cimafunk

Cloonee

Clown Core

Coi Leray

Deftones

Depresión Sonora

Destroy Lonely

DJ Seinfeld

DJ Snake

Dom Dolla

The Drums

Eartheater

Eddie Zuko

Eli & Fur

Erika de Casier

Everything Always

Faye Webster

Feeble Little Horse

Flight Facilities

Flo

Folamour

Gesaffelstein

Girl Ultra

Gorgon City

Grimes

Hatsune Miko

Hermanos Gutiérrez

Ice Spice

Innellea

ISOxo & Knock2

J Balvin

The Japanese House

Jhené Aiko

Jjuujjuu

Jockstrap

John Summit

Jon Batiste

Joplyn

Jungle

Justice

Ken Carson

Kenya Grace

Kevin Abstract

Kevin de Vries x Kölsch

Kevin Kaarl

Keyspan

Khruangbin

Kimonos

Kokoroko

Lana Del Rey

The Last Dinner Party

Late Night Drive Home

Latin Mafia

Le Sserafim

Lil Uzi Vert

Lil Yachty

L’Impératrice

Lovejoy

Ludmilla

Mahmut Ohran

Mall Grab

Mandy, Indiana

Maz

Mdou Moctar

Militarie Gun

Miss Monique

Narrow Head

Nav

Neil Frances

No Doubt

Olivia Dean

Oneohtrix Point Never

Orbital

Palace

Patrick Mason

Peggy Gou

Peso Pluma

Purple Disco Machine

Rainer Zonnweld

Raye

Rebüke

The Red Pears

Reneé Rapp

The Rose

Sabrina Carpenter

Saint Levant

Santa Fe Klan

Sid Sriram

Skepta

Skin on Skin

Skream & Benga

Son Rompe Pera

Spinall

Steve Angello

Sublime

Suki Waterhouse

Taking Back Sunday

Tems

Thuy

Tinashe

Tita Lau

Two Shell

Tyla

Tyler, the Creator

Upchuck

Victoria Monét

Will Clarke

YG Marley

Yoasobi

Young Fathers

Young Miko

88rising Futures

