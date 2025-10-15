Colombia iguala en amistoso 0-0 ante Canadá, coanfitriona del Mundial

La selección Colombia igualó este martes sin goles con Canadá, una de las anfitrionas del Mundial de 2026, en un encuentro amistoso con pocas emociones disputado en Estados Unidos.

Con el extremo Luis Díaz como inicialista y la presencia de James Rodríguez en el segundo tiempo, los cafeteros continúan su proceso de preparación para regresar a una Copa del Mundo tras su ausencia en Catar 2022.

En el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey, el equipo del entrenador argentino Néstor Lorenzo distó de la goleada 4-0 en el partido pasado ante México y de las victorias de la última ventana del premundial ante Bolivia (3-0) y Venezuela (6-3).

Colombia apunta a hacer una buena actuación en los amistosos previos al Mundial para acercarse a los primeros nueve puestos del escalafón de la FIFA, que aseguran ser cabeza de grupo en el torneo junto a los organizadores, Estados Unidos, Canadá y México.

das/ag