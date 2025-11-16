Colombia vence 2-1 a Nueva Zelanda en amistoso de cara al Mundial de 2026

Colombia derrotó 2-1 a Nueva Zelanda el sábado en un amistoso de preparación rumbo al Mundial de 2026, en el que debutó con un golazo Gustavo Puerta.

Puerta se consagró en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos. El mediocampista de 22 años abrió el marcador a los 3 minutos, y Johan Carbonero selló la victoria en el minuto 88. Ocho minutos antes había igualado Benjamin Old para los oceánicos.

Un pase del capitán James Rodríguez hacia la banda derecha conectó con John Arias, quien lanzó un centro preciso para Puerta. El juvenil se animó a rematar y puso el primer tanto cafetero.

Puerta salió del campo en el 63' junto a Luis Díaz y James Rodríguez, en medio de aplausos de los aficionados presentes.

Superioridad colombiana

Con transiciones rápidas, juego dinámico y orden, Colombia dominó ampliamente a Nueva Zelanda.

Al equipo oceánico, dirigido por Darren Bazeley, le costó acomodarse en la cancha y aprovechar su altura y corpulencia para frenar los embates cafeteros. Sin embargo, hacia la mitad del primer tiempo la posesión se repartió entre ambos.

Un error en la salida del portero Álvaro Montero en el 80 y un exceso de confianza de la defensa colombiana le dieron la oportunidad a Nueva Zelanda de anotar el 1-1. Old, que había ingresado en el 64, recibió un centro y apenas necesitó tocar el balón para igualar.

Un minuto antes, una jugada entre Jesse Randall, Storm Roux y Sarpreet Singh terminó en un remate que hizo contener el aliento a los colombianos, pero la pelota se fue desviada.

El ataque colombiano no se hizo esperar tras el empate. Una pelota larga de Yerry Mina aterrizó en los pies de Carbonero, quien dejó atrás a dos defensas para rematar en solitario.

Carbonero había ingresado apenas 10 minutos antes en lugar de John Arias.

Colombia medirá fuerzas el martes contra Australia en su última prueba del año, mientras que Nueva Zelanda se enfrentará a Ecuador.

Alineaciones:

Colombia: Álvaro Montero - Santiago Arias, Yerry Mina, Carlos Cuesta (Jhon Lucumí, 46), Álvaro Angulo - Jefferson Lerma, Gustavo Puerta (Castaño, 64), Jhon Arias (John Carbonero, 77), James Rodríguez (Carrascal, 64) - Luis Díaz (Yaser, 64) y Jhon Córdoba (Rafael Santos, 77). DT: Néstor Lorenzo.

Nueva Zelanda: Max Cocombre - Francis de Vries (James McGarry, 86), Michel Boxall, Joel Bell, Mat Garbet (Ben Old, 64) - Marko Stamenic, Sarpett Singh, Eli Just (Ben Waine, 74), Finn Surman, Kosta Barbarouses (Jesse Randall, 74) - Bill Tuiloma (Storm Roux, 64). DT: Darren Bazeley.

