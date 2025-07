Colorado refuerza los controles y recuerda cuáles son las multas para los conductores que no cumplan con un requisito clave

La temporada de verano no solo trae sol y calor. También rutas más cargadas y posibles accidentes de tránsito. Para prevenir consecuencias graves, el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT, por sus siglas en inglés) acaba de lanzar una nueva campaña para conductores: recuerda la importancia del cinturón de seguridad y advierte sobre las altas multas por no usarlo.

“Alguien te necesita”: el mensaje detrás de la campaña en Colorado

Este 21 de julio, el CDOT lanzó una nueva campaña para recordar la importancia del uso del cinturón de seguridad, bajo el lema “Abróchate el cinturón: alguien te necesita”. Con esta iniciativa, que coincide con la fase de verano del operativo nacional Click It or Ticket (Abróchado o multado), las autoridades locales intensifican los controles y advierten sobre las sanciones, que pueden comenzar en los US$65 y superar los US$80 en el caso de menores mal asegurados.

Las imágenes de la campaña del uso del cinturón de seguridad en Colorado Web: www.codot.gov

La campaña, que este año se enfoca especialmente en la comunidad hispana, busca que cada conductor piense más allá de sí mismo al tomar el volante. “Elegir no usar el cinturón de seguridad puede impactar mucho más que a usted solo”, explicó Darrell Lingk, director de la Oficina de Seguridad en el Transporte del CDOT, en un comunicado de prensa. Y remarcó que “cuando alguien pierde la vida en un accidente, todos los que lo conocen se ven afectados”. Por este motivo, pidió: “”Por favor, abróchate el cinturón por ti y por todos los que te rodean".

La iniciativa se difundirá en más de 50 espacios públicos de todo el estado, como centros deportivos, escuelas, lugares de culto, guarderías de mascotas y bibliotecas. También se reforzará en redes sociales y medios digitales.

El objetivo es conectar con los ciudadanos a través de historias que destacan con amigos, familiares, compañeros de trabajo y hasta mascotas esperan el regreso seguro de cada conductor. Uno de los mensajes de los anuncios dice: “I buckle up because my team is counting on me” (Me abrocho el cinturón porque mi equipo cuenta conmigo).

Cómo es el operativo de controles y qué multas se aplican

Durante los once días del operativo, que comenzó el 21 de julio y se extenderá hasta el 1 de agosto, más de 30 agencias de policía local y la Patrulla Estatal de Colorado reforzarán los patrullajes. Las autoridades se concentrarán en detener a conductores y pasajeros que no cumplan con la ley de cinturón de seguridad, en especial si hay niños a bordo.

Las multas en Colorado por no usar cinturón comienzan en US$65, pero si un menor de edad está sin sujeción adecuada, el monto se eleva a US$82 como mínimo. Eso no es todo: los responsables a cargo de los menores pueden enfrentar cargos adicionales si el niño sufre lesiones como consecuencia de no estar asegurado correctamente.

“Los cinturones de seguridad son una de las mejores y más fáciles maneras de protegerse en un vehículo”, subrayó el coronel Matthew C. Packard, jefe de la Patrulla Estatal. “Se tarda de tres a cuatro segundos en ponerse el cinturón. Vale la pena el tiempo y está tomando la decisión de proteger su vida”, agregó.

Las leyes de Colorado prevén diferentes sanciones por no usar el cinturón de seguridad Freepick (aleksandarlittlewolf)

Qué dicen las leyes sobre el uso del cinturón de seguridad en Colorado

La ley de este estado exige que, el conductor y todos los pasajeros en los asientos delanteros de un vehículo automotor usen siempre el cinturón de seguridad cada vez que esté en movimiento en la calle o la carretera. La medida también abarca al conductor y todos los pasajeros en un autociclo (vehículo de tres ruedas que combina características de automóviles y motocicletas) equipado con sistema de cinturones de seguridad.

Adultos: Colorado tiene una ley secundaria para los conductores adultos y los pasajeros de adelante. Los conductores pueden recibir una multa por incumplimiento de la ley sobre el uso del cinturón de seguridad si son detenidos por otra infracción de tráfico.

Colorado tiene una ley secundaria para los conductores adultos y los pasajeros de adelante. Los conductores pueden recibir una multa por incumplimiento de la ley sobre el uso del cinturón de seguridad si son detenidos por otra infracción de tráfico. Adolescentes: la ley de Colorado para conductores menores de 18 años (GDL, sigla de Graduated Drivers Licensing) requiere que todos los conductores menores de 18 años y sus pasajeros —sin importar la edad— usen el cinturón de seguridad . Esta es una ley primaria, lo que significa que un adolescente puede ser detenido únicamente por no usar el cinturón de seguridad o llevar pasajeros que no están abrochados.

la ley de Colorado para conductores menores de 18 años (GDL, sigla de Graduated Drivers Licensing) requiere que . Esta es una ley primaria, lo que significa que un adolescente puede ser detenido únicamente por no usar el cinturón de seguridad o llevar pasajeros que no están abrochados. Niños: la ley de seguridad para los pasajeros infantiles en Colorado es una ley primaria, lo que significa que el conductor puede ser detenido y recibir una multa si un oficial ve a un niño menor de 18 años sin abrochar o abrochado de manera incorrecta en un vehículo.

Los datos del uso del cinturón de seguridad en Colorado Web; www.codot.gov

Cifras del uso del cinturón de seguridad en Colorado

Aunque la tasa de uso del cinturón en Colorado es del 88,19%, según datos proporcionados por el CDOT, aún está por debajo del promedio nacional de 91,2%. El mayor problema se observa entre quienes conducen camionetas y vehículos comerciales, donde la tasa baja a 82,92% y 83,59%, respectivamente.

En lo que va del año, 82 personas que no usaban cinturón murieron en choques viales. Esa cifra representa casi la mitad del total de muertes en accidentes de vehículos de pasajeros en el estado.