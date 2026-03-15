La joya oculta de Colorado que espera un aluvión de visitantes para el Spring Break 2026

Un pueblo de montaña famoso por sus pistas de esquí y paisajes alpinos aparece entre los destinos que marcan tendencia para las vacaciones de primavera en Estados Unidos, conocidas como Spring Break. Se trata de Vail, en Colorado. El ranking fue elaborado con datos de Google Flights y eligió 10 de los destinos más buscados por los residentes del país norteamericano.

¿Qué puesto ocupa Vail entre los destinos en tendencia para el Spring Break 2026?

El informe de Travel + Leisure analiza el aumento interanual de búsquedas de vuelos domésticos realizadas en Google Flights para viajes de primavera dentro de Estados Unidos.

La ciudad de montaña de Colorado ocupa el puesto 10 entre los lugares con mayor crecimiento de interés para viajes de primavera Tripadvisor

En ese listado, Vail aparece en el puesto 10 entre los destinos con mayor crecimiento de interés para el Spring Break 2026. A ese lugar, le anteceden en el ranking:

Hilo , Hawái

, Hawái Asheville , Carolina del Norte

, Carolina del Norte Sarasota , Florida

, Florida Long Beach , California

, California Panama City , Florida

, Florida Punta Gorda , Florida

, Florida Santa Ana , California

, California Fort Myers , Florida

, Florida Tampa, Florida

Vail: un destino de montaña que atrae visitantes durante todo el año

De acuerdo con Visit USA, Vail es conocido desde hace décadas como uno de los centros de esquí más emblemáticos de Colorado. Con el tiempo, este resort de montaña amplió su oferta turística y se consolidó como un destino vigente durante todo el año para quienes buscan actividades al aire libre.

Las experiencias cambian según la estación. En invierno predominan los deportes de nieve, mientras que en los meses más cálidos aparecen propuestas recreativas, culturales y de exploración en la montaña.

Durante la temporada invernal, la mayor parte de las actividades se concentra en Vail Mountain. Allí se practican deportes vinculados con la nieve y se desarrollan distintos eventos de temporada. Entre las principales propuestas, se encuentran:

Esquí y snowboard en las pistas de la montaña.

en las pistas de la montaña. Recorridos con raquetas de nieve por senderos guiados.

por senderos guiados. Patinaje sobre hielo en pistas al aire libre.

en pistas al aire libre. Back Bowls , amplias zonas de esquí en campo abierto.

, amplias zonas de esquí en campo abierto. Golden Peak Terrain Park, con half-pipes y saltos para snowboard.

El calendario de invierno también incluye eventos como Snow Daze y Holidaze, que combinan conciertos, puestos temporales y celebraciones en el área de Vail Village.

¿Qué actividades se pueden hacer en Vail durante la primavera?

En la primavera se combinan deportes de nieve con propuestas al aire libre. En ese período todavía es posible esquiar en Vail Mountain.

La temporada de esquí suele extenderse hasta mediados de abril. Al mismo tiempo, el aumento de la temperatura permite realizar otras actividades en el entorno montañoso. Entre las experiencias disponibles durante esa estación, se destacan:

Paseos en globo aerostático sobre los paisajes de montaña.

sobre los paisajes de montaña. Spring Back to Vail , un evento que marca el cierre de la temporada de esquí con conciertos y celebraciones.

, un evento que marca el cierre de la temporada de esquí con conciertos y celebraciones. Vail Film Festival, con proyecciones y actividades culturales.

A su vez, se desarrollan experiencias al aire libre como Epic Discovery, un parque de aventura con tirolesas, circuitos de obstáculos y senderos interpretativos. También se organizan caminatas guiadas por la montaña y recorridos con llamas por los paisajes del área.

Vail se consolidó como uno de los centros de esquí más emblemáticos de Colorado y un destino activo durante todo el año Tripadvisor

Los eventos de Vail durante el verano

Durante el verano, el destino ofrece una amplia agenda de actividades al aire libre y eventos culturales en el entorno de montaña. De acuerdo con el sitio oficial de turismo local Discover Vail, la temporada incluye festivales, mercados y encuentros gastronómicos que se desarrollan principalmente entre junio y agosto. Entre los encuentros más destacados, se encuentran:

GoPro Mountain Games: combinan deportes de aventura, arte y música en vivo. El evento incluye competencias deportivas, actividades recreativas y conciertos en el Gerald R. Ford Amphitheater.

combinan deportes de aventura, arte y música en vivo. El evento incluye competencias deportivas, actividades recreativas y conciertos en el Gerald R. Ford Amphitheater. Vail Craft Beer Classic: un festival dedicado a la cerveza artesanal que reúne a decenas de cervecerías de Colorado y propone degustaciones, música en vivo y actividades para los asistentes.

un festival dedicado a la cerveza artesanal que reúne a decenas de cervecerías de Colorado y propone degustaciones, música en vivo y actividades para los asistentes. Vail Farmers’ Market & Art Show: un mercado semanal que se realiza los domingos durante el verano. Allí se presentan puestos de alimentos, productos artesanales, arte y artículos locales.

Durante la primavera, el destino combina el final de la temporada de esquí con propuestas recreativas en la montaña Tripadvisor

Bravo! Vail Music Festival: un ciclo de conciertos de música clásica y orquestal que se desarrolla en distintos espacios del destino, incluidos escenarios al aire libre con vistas a las montañas.

un ciclo de conciertos de música clásica y orquestal que se desarrolla en distintos espacios del destino, incluidos escenarios al aire libre con vistas a las montañas. Vail Dance Festival: un evento dedicado a la danza que reúne artistas de distintos estilos, como tap, contemporáneo e hip-hop, con presentaciones y actividades formativas.

un evento dedicado a la danza que reúne artistas de distintos estilos, como tap, contemporáneo e hip-hop, con presentaciones y actividades formativas. Vail Wine Classic: un encuentro gastronómico con degustaciones de vinos de distintas regiones del mundo, además de seminarios y actividades culinarias.