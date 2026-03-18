Decisión de alto impacto en Colorado: un tribunal bloquea el reclamo federal que impacta en el beneficio SNAP

Un fallo llevó alivio a miles de familias en Colorado que dependen de la asistencia alimentaria, concretamente el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Un juez federal intervino para frenar una medida impulsada desde el gobierno federal que, de haberse aplicado, habría generado cambios abruptos en el acceso a beneficios esenciales.

El fallo que evita consecuencias inmediatas en los beneficios de SNAP en Colorado

Según informó Colorado Politics, el juez federal de distrito senior R. Brooke Jackson formalizó una orden para impedir que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) obligue al estado de Colorado a participar en un denominado “proyecto piloto” relacionado con SNAP.

El magistrado determinó que la exigencia federal violaba la ley y la Constitución

La decisión se tomó tras considerar que la medida violaba la ley, la Constitución y los principios básicos de una toma de decisiones razonada.

El magistrado concluyó que, de avanzar la iniciativa, el estado enfrentaría un daño inminente e irreparable. Entre las consecuencias más graves, se encontraba la posibilidad de que miles de hogares perdieran sus beneficios alimentarios, además del riesgo de que el gobierno federal retuviera millones de dólares en financiamiento destinado al programa.

La orden escrita, emitida el 16 de marzo, profundiza en los argumentos del tribunal y describe la comunicación enviada por el USDA como “tan sorprendente como breve”, lo que buscó en evidencia la falta de sustento y planificación detrás de la propuesta, indicó Colorado Politics.

El cambio abrupto en el sistema de asistencia alimentaria que se buscaba en Colorado

De acuerdo con Newsweek, el plan impulsado por el USDA exigía que cinco condados de Colorado —Arapahoe, Adams, Jefferson, Boulder y Douglas— revisaran y recertificaran todos los hogares beneficiarios del SNAP en un plazo de apenas 30 días.

El fallo subraya que, de aplicarse la medida, miles de familias habrían enfrentado la pérdida inminente de beneficios alimentarios

Esta exigencia habría afectado a aproximadamente 106.500 hogares, lo que representa cerca del 36% de los beneficiarios del programa en el estado.

Actualmente, Colorado lleva adelante un sistema de recertificación escalonado cada seis meses, lo que permite distribuir la carga administrativa y garantizar un proceso ordenado. La propuesta federal, en cambio, implicaba una revisión masiva y acelerada que rompía con ese esquema y generaba un escenario de alta incertidumbre tanto para las autoridades como para los beneficiarios.

El juez Jackson subrayó que el Congreso ya había establecido un marco normativo claro para este tipo de procesos, el cual incluye plazos definidos, notificaciones adecuadas y la posibilidad de realizar entrevistas telefónicas. En ese sentido, consideró que la iniciativa federal ignoraba estas garantías fundamentales.

Argumentos legales y cuestionamientos a la medida

En su análisis, el magistrado también puso en duda la autoridad del USDA para imponer este tipo de proyectos a los estados. Según detalló Colorado Politics, Jackson sostuvo que la secretaria de Agricultura no tiene la potestad de obligar a las jurisdicciones a participar en programas piloto, especialmente cuando estos implican incumplir normativas vigentes.

Esta medida habría afectado aproximadamente al 36% de todos los hogares inscritos en el SNAP en el estado Anna Zielinska

Además, el juez sugirió que la propuesta podría ser inconstitucional en la medida en que introduce nuevas condiciones sobre fondos federales ya aceptados por el estado. Esta interpretación refuerza la idea de que el gobierno nacional no puede modificar unilateralmente las reglas del juego sin un proceso adecuado.

Otro punto central del fallo fue la falta de evidencia concreta sobre las supuestas irregularidades que motivaban la medida. Durante una audiencia previa, el tribunal cuestionó a los representantes del gobierno federal por no presentar pruebas que respaldaran las acusaciones de fraude en los condados seleccionados, según indicó Colorado Politics.