La nueva tecnología de la CBP para “evaluar” ciudadanos en el aeropuerto de Denver: los detalles del EPP

El Aeropuerto Internacional de Denver (DEN, por sus siglas en inglés), en Colorado, utiliza el Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). La nueva tecnología fronteriza busca agilizar el ingreso de los ciudadanos estadounidenses al país norteamericano.

Los detalles de la implementación del EPP en el aeropuerto de Denver

El Aeropuerto Internacional de Denver utiliza la nueva tecnología EPP para verificar la identidad de los pasajeros mediante una comparación biométrica facial. El objetivo es acelerar la revisión de los ciudadanos estadounidenses que ingresan a EE.UU.

El Aeropuerto Internacional de Denver se encuentra entre las nueve terminales aéreas de EE.UU. que utilizan el EPP U.S. Customs and Border Protection

Según señaló la CBP, el Procesamiento Mejorado de Pasajeros se realiza con un software biométrico y tecnología de captura automática. Cuando el viajero llega al área de control fronterizo, las cámaras operadas por oficiales capturan su foto y, en solo segundos, el sistema compara la imagen tomada en el momento con las fotos que ya posee la agencia en su base de datos.

Así, los agentes de la agencia federal reducen su trabajo administrativo y garantizan una evaluación aduanera completa que incluye la confirmación biométrica, la verificación de elegibilidad del viajero y el cumplimiento de la normativa.

“La tecnología garantiza una mejor asignación de recursos, lo que permite a los oficiales centrarse en los viajeros de mayor riesgo, lo cual se alinea con la misión de seguridad nacional de la CBP”, destacó la agencia.

Si bien el EPP permite que los trámites al arribar al aeropuerto sean más rápidos, su uso es completamente voluntario. Los pasajeros que prefieran no utilizar este procesamiento mejorado pueden informarlo a un oficial y optar por el control estándar con un agente.

En qué aeropuertos de EE.UU. se utiliza el EPP

La nueva tecnología de la CBP se implementa en nueve terminales aéreas de EE.UU., contando el de Denver. Estos son:

Aeropuerto Internacional de Orlando ( MCO , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Aeropuerto Internacional de Los Ángeles ( LAX , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth ( DFW , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas ( CLT , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma ( SEA , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Aeropuerto Internacional de Chicago O’Hare ( ORD , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta ( ATL , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Aeropuerto Internacional Mineápolis-St. Paul (MSP, por sus siglas en inglés).

Controles más rápidos: el aeropuerto de Denver ofrece el sistema Touchless ID

Además de contar con la tecnología EPP al ingresar a EE.UU., según señala en su sitio oficial, el aeropuerto de Denver cuenta con otros recursos para acelerar los controles y brindar una mejor experiencia para los pasajeros que comienzan su vuelo. Estas son:

TSA PreCheck Touchless ID: es un programa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que está disponible en los puntos de control Este y Oeste del aeropuerto y permite ingresar solo con escaneo facial. Requiere ser miembro PreCheck, haber cargado el pasaporte en el perfil del vuelo y haber optado por el servicio por la aerolínea adherida.

El Aeropuerto Internacional de Denver también cuenta con el sistema Touchless ID de la TSA American Airlines

CLEAR : se encuentra disponible en los puntos de control Sur y Oeste de la terminal aérea y funciona con reconocimiento del iris o huella digital para verificar la identidad del pasajero sin mostrar identificación física.

: se encuentra disponible en los puntos de control Sur y Oeste de la terminal aérea y funciona con del iris o huella digital para verificar la identidad del pasajero sin mostrar identificación física. DEN Reserve : sistema gratuito que permite reservar turno y agilizar el paso por los chequeos de seguridad . Está disponible en el punto de revisión oeste del nivel 6 y requiere mostrar un QR para pasar por el carril rápido. Es como “fast pass”, sin contacto biométrico.

: sistema gratuito que . Está disponible en el punto de revisión oeste del nivel 6 y requiere para pasar por el carril rápido. Es como “fast pass”, sin contacto biométrico. Global Entry: se trata de otro programa de la CBP para acelerar el ingreso a EE.UU. de los viajeros internacionales pre aprobados. Los pasajeros pueden encontrar los quioscos biométricos (para reconocimiento facial) en el sector norte del nivel 5 del aeropuerto.