Para frenar al ICE en Colorado: la orden de un juez que promete limitar los arrestos de inmigrantes
El fallo determina que la agencia debe cesar de inmediato las detenciones sin orden judicial
- 3 minutos de lectura'
Un juez federal emitió una orden judicial preliminar en una demanda que cuestiona las detenciones que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realiza sin orden judicial. Con este fallo, los agentes solo pueden arrestar a una persona sin orden si consideran que existe una probabilidad real de que intente huir.
El fallo presentado por el juez federal contra el ICE
La orden judicial fue publicada el pasado 25 de noviembre. En el escrito, R. Brooke Jackson (juez de distrito superior) informó que los agentes federales no podrán efectuar arrestos en el estado sin una orden judicial y que las personas detenidas bajo estos estatutos desde el 20 de enero podrían recuperar su estatus legal.
“El Tribunal concede la moción de una orden judicial preliminar solo en la medida necesaria para restituir a los demandantes a la posición que habrían ocupado de no ser por la actuación ilegal del ICE”, detalló el tribunal.
Los agentes no pueden efectuar detenciones sin una decisión judicial, a menos que el oficial crea que el individuo tenga probabilidades de escapar. Al considerar una fuga, debe tomar en cuenta ciertos factores antes del arresto:
- La capacidad del oficial para determinar la identidad de la persona, y el intento de fuga
- El conocimiento de fugas o evasiones previas de las autoridades,
- Los vínculos del posible detenido con la comunidad (incluidas las familiares, residencia o empleo).
En qué momento un agente del ICE puede detener a un migrante sin una orden judicial
En caso de que el oficial determine que el migrante pueda escapar, deberá documentar por escrito los hechos en la sección narrativa del Formulario I-213 del detenido.
El documento debe incluir que la persona fue arrestada sin orden judicial y otros datos como el lugar del arresto, la residencia del detenido y los hechos específicos que sustenten el posible intento de fuga.
Esta información documentada después del operativo debe presentarse por separado del reportaje conocido en el momento del arresto sin orden judicial.
El pedido del tribunal a los agentes del ICE
Con este dictamen, el magistrado Jackson les solicitó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y a Todd Lyons, director interino del ICE, que le proporcionaran a los demandantes una muestra de Formularios I-213 al azar de arrestos sin orden judicial en el distrito.
La medida fue rechazada por Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, quien lo calificó como una “decisión activista”.
“Las acusaciones de que las fuerzas del orden del DHS recurren a la ‘evaluación racial’ son repugnantes, imprudentes y categóricamente falsas”, dijo.
La denuncia contra el ICE presentada el 20 de octubre
La impugnación legal fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Colorado y otros abogados el 20 de octubre de este año.
La misma se hizo en nombre de cuatro demandantes, entre ellas Caroline Dias Goncalves, la estudiante de 19 años detenida el 5 de junio.
Estos alegaban que los arrestos a personas sin orden judicial buscaban cumplir con las cuotas arbitrarias de arrestos establecidas por funcionarios de la administración Trump.
Otras noticias de Agenda EEUU
Día de Acción de Gracias. Qué significa Thanksgiving y cuál es su historia en Estados Unidos
Con mucho viento. A qué hora exacta comienza el desfile de Macy’s este Día de Acción de Gracias en Nueva York
Desaprobación. Trump sigue en caída entre los hispanos: la encuesta que muestra cómo viven los latinos en EE.UU.
- 1
Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
- 2
La revelación de Claudio Zuchovicki sobre el precio de las propiedades
- 3
España: una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo a Dublín y fue detenida
- 4
Declararon la quiebra de Radio del Plata y prohíben la salida del país del presidente de la sociedad que la operaba