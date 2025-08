La rebelión de dos policías de Colorado contra la ley santuario tiene precio: ayudaron al ICE, pero fueron sancionados

Una ley aprobada recientemente en Colorado limita severamente la cooperación entre las fuerzas policiales locales y las agencias federales encargadas de hacer cumplir las leyes de inmigración. Sin embargo, dos agentes del condado de Mesa fueron hallados responsables de haber compartido con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) información que contribuyó a la detención de una joven estudiante extranjera.

Compartieron información al ICE para detener a una estudiante

Alexander Zwinck y Erik Olson, ambos miembros del grupo de trabajo antidrogas del oeste de Colorado, fueron identificados como los responsables de transmitir datos personales de una estudiante brasileña a través de un chat grupal en la aplicación Signal. Esa información fue utilizada por agentes federales para localizar y detener a Caroline Dias-Goncalves, una universitaria de 19 años con visa vencida.

El caso de Caroline Dias Goncalves, una joven brasileña de 19 años pone en evidencia las tácticas del ICE

De acuerdo con la revisión administrativa del caso, el hecho ocurrió el 5 de junio de 2025, en las afueras de Fruita, cuando Zwinck detuvo a Dias-Goncalves por una infracción de tránsito menor.

Aunque la dejó libre poco después, minutos más tarde fue interceptada por el ICE y trasladada a un centro de detención en Aurora, donde permaneció retenida durante 15 días. “Nadie merece ser tratado así”, se quejó la brasileña, que contó que la alimentaban con comida húmeda o mojada.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Mesa no debería haber tenido ningún papel en la cadena de eventos que condujeron a la detención de la joven estudiante”, dijo el sheriff del condado, Todd Rowell. “Lamento que esto haya ocurrido. Pido disculpas”, agregó en el comunicado.

Qué dice la nueva ley de Colorado sobre la colaboración entre agencias locales y el ICE

La ley estatal conocida como Senate Bill 25-276, promulgada el 23 de mayo de 2025, solo 13 días antes del incidente con la estudiante brasileña, establece que las agencias y empleados del estado no pueden colaborar con el ICE ni compartir información personal sin una orden judicial.

Esta norma amplía la protección de los derechos civiles de personas inmigrantes y refuerza barreras a la cooperación entre jurisdicciones estatales y federales en materia migratoria.

Entre otras disposiciones, la ley prohíbe la recolección o divulgación de datos migratorios sin consentimiento y restringe el acceso de la agencia federal a espacios como escuelas, hospitales o bibliotecas. También limita la posibilidad de arrestos por motivos civiles dentro o cerca de instalaciones judiciales.

Las sanciones a los agentes de Colorado que colaboraron con el ICE

Zwinck fue demandado por el fiscal general del estado, Phil Weiser, quien considera que su conducta violó esta nueva normativa. La acción legal fue anunciada antes de que concluyera la investigación interna en el condado, lo que provocó críticas por parte del sheriff local.

La nueva ley de Colorado establece que las agencias y empleados del estado no pueden colaborar con ICE (imagen ilustrativa) Foto Facebook Mesa County Sheriff's Office

“Weiser se negó a hablar conmigo, pero pude reunirme con miembros de su personal el 24 de junio de 2025. He sido transparente con la fiscalía general y, salvo por no permitir que entrevistaran a mis agentes durante la tramitación de nuestra revisión administrativa, he cooperado plenamente con todas sus solicitudes”, detalló Rowell.

En la investigación del sheriff, se determinó que tanto Zwinck como Olson actuaron fuera de las normas vigentes. Ambos recibieron sanciones: el primero fue suspendido por tres semanas sin goce de sueldo, mientras que el segundo, por dos. Además, fueron retirados del grupo de trabajo donde se produjo la colaboración con el ICE.

Tres supervisores también fueron disciplinados: uno fue suspendido por dos días, otro recibió una amonestación formal y un tercero fue objeto de asesoramiento documentado.

El sheriff del condado hizo pública la investigación y los agentes que compartieron información migratoria con el ICE fueron sancionados Foto Facebook Mesa County Sheriff's Office

La defensa de los agentes de Colorado que colaboraron con el ICE: “Pensé que era legal”

Durante sus audiencias disciplinarias, Zwinck y Olson afirmaron que creían haber actuado conforme a procedimientos establecidos y que su intención no era participar en actividades migratorias.

“Cuando estaba allí, quería encontrar drogas, armas y delincuentes”, dijo Zwinck en su audiencia el 23 de julio, según lo retomado por Associated Press (AP). “Al enviar esa información al HSI, me brindaron la posibilidad de obtener información en tiempo real sobre la persona con la que estuve en contacto”, detalló.

Olson, con 18 años de experiencia en la oficina del sheriff, declaró que consideraba normal que el ICE se presentara tras las detenciones de tránsito y que no era consciente de que incumplía una nueva ley. “De verdad pensé que lo que hacíamos estaba permitido por nuestra supervisión y era legal”, aseguró.

No obstante, la investigación interna reveló que ambos habían recibido dos correos electrónicos oficiales en los meses previos, en los que se les instruía a no contactar al ICE o al HSI bajo ninguna circunstancia si no existía una orden judicial.