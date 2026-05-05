Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 5 de mayo
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Así estará el clima hoy en el sur de Florida
Para este martes 5 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronostica condiciones de tiempo parcialmente soleado durante el día y nublado por la noche en la zona de Miami y el sur de Florida. Se espera una temperatura máxima de 85°F (29°C) y una mínima de 72°F (22°C), con vientos del este que alcanzarán las nueve millas (14 kilómetros) por hora.
La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja durante la jornada diurna con un 20%, aunque aumenta al 35% hacia la noche. Estas condiciones climáticas se presentan bajo un índice UV de 9, lo cual exige precaución ante la exposición solar a pesar de la nubosidad prevista para el cierre del día.
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