Saltó una valla y murió atropellado por un avión de Frontier Airlines en el aeropuerto de Denver

Un incidente trágico ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Denver cuando una persona murió atropellada por una aeronave. El hecho sucedió durante la noche del viernes 8 de mayo y obligó a las autoridades aeroportuarias a activar protocolos de emergencia inmediatos para proteger a los pasajeros y al personal técnico presente en la zona.

El vuelo de Frontier Airlines que atropelló a una persona en Denver

El vuelo 4345 de Frontier Airlines, un Airbus A321 con destino a Los Ángeles, se preparaba para el despegue con 224 pasajeros y siete tripulantes. Mientras la aeronave aceleraba por la pista, los pilotos detectaron la presencia del individuo y abortaron la maniobra, según consignó CNN. Posteriormente, el personal evacuó a los pasajeros mediante toboganes inflables ante la aparición de humo en la cabina.

At approximately 11:19 p.m., Frontier Flight 4345 reported striking a pedestrian during takeoff at DEN. Emergency crews responded to the scene. Passengers were bussed to the terminal and the majority have since departed DEN on a new Frontier flight. (1/4) — Denver Int'l Airport (@DENAirport) May 9, 2026

¿Cómo ingresó la víctima a la pista de aterrizaje?

El peatón, cuya identidad aún permanece desconocida, saltó una valla perimetral del aeropuerto, informó el Aeropuerto Internacional de Denver a través de un mensaje en su cuenta de X. Según los informes del terminal aéreo, el impacto ocurrió apenas dos minutos después de que la persona cruzara los límites de seguridad. Las autoridades confirmaron que el fallecido no formaba parte del personal del aeropuerto.

¿Qué ocurrió con el avión y los pasajeros tras el impacto?

Los pilotos informaron a la torre de control sobre el choque con una persona en la pista. El motor del Airbus presentó un breve incendio que los bomberos extinguieron pronto. Algunos pasajeros reportaron escenas de pánico mientras el humo llenaba la cabina. Doce personas sufrieron heridas leves y cinco requirieron traslado a centros médicos cercanos, de acuerdo con información del Aeropuerto Internacional de Denver.

The airport has examined the fenceline and found it to be intact.



12 people reported minor injuries and 5 of these were transported to local hospitals.



Runway 17L remains closed for investigation and we expect it will be open within the next couple hours. (3/4) — Denver Int'l Airport (@DENAirport) May 9, 2026

¿Cuál es la situación actual de la investigación?

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte coordina actualmente con la Administración Federal de Aviación y las fuerzas locales para esclarecer el suceso. Los investigadores inspeccionaron el perímetro del aeropuerto y determinaron que el vallado permanecía intacto al momento del incidente. La pista 17L permaneció cerrada temporalmente durante las tareas de recolección de pruebas y análisis del sitio.

¿Qué dijeron los testigos sobre el momento del accidente?

José Cervantes, un pasajero a bordo, relató a CNN que escuchó un golpe seco cuando el avión iniciaba su ascenso. Al mirar por la ventanilla, observó llamas en el ala derecha y sintió el movimiento brusco de la aeronave antes de la detención total en la pista. El personal de asistencia trasladó a los pasajeros a la terminal mientras la empresa Frontier Airlines organizó un nuevo vuelo para la mayoría de los afectados. La aerolínea expresó su pesar por el evento y colabora con las autoridades para determinar la secuencia exacta de los hechos bajo la normativa federal vigente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA