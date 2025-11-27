Cómo afectaría a Colombia y Ecuador las reglas del sorteo del Mundial 2026

El 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Mundial de 2026. Ese día se definirán los grupos que se enfrentarán en la primera fase del máximo torneo de fútbol. Tanto Colombia como Ecuador conocerán a su futura competencia la próxima semana, aunque ya es posible identificar algunos equipos que no serán sus rivales en la etapa inicial de la Copa.

Cuáles son las reglas del sorteo para el Mundial de 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ya publicó las reglas y procedimientos que seguirá el sorteo para establecer en qué grupos se ubicarán los 48 equipos que participarán en el Mundial del próximo año.

La FIFA separó a los 48 países que participarán en el Mundial de 2026 en cuatro bombos antes del sorteo del 5 de diciembre (FIFA)

El primer paso fue dividir a las 42 selecciones que ya aseguraron su lugar en la competencia en cuatro bombos, de acuerdo con sus puntajes en el ranking mundial de la FIFA. Al ser las sedes, México, Estados Unidos y Canadá fueron asignados automáticamente al Bombo 1.

La FIFA explicó que, en el sorteo, primero se distribuirán los países del Bombo 1 en los grupos del A al L. Después, serán sorteados los bombos 2, 3 y 4 en ese orden. Este método asegurará que los 12 grupos cuenten con cuatro miembros ubicados en diferentes posiciones del ranking de la federación.

México, EE.UU. y Canadá estarán representados con bolas de diferentes colores:

México tendrá la posición A1 , con una bola verde .

tendrá la posición , con una . Estados Unidos tendrá la posición D1 , con una bola azul .

tendrá la posición , con una . Canadá tendrá la posición B1, con una bola roja.

El resto de los equipos del Bombo 1 estarán identificados con bolas del mismo color y se les asignará la posición 1 en sus respectivos grupos.

42 países ya clasificaron de forma directa al Mundial; los seis equipos restantes se decidirán en el torneo de repechaje (Facebook/FIFA World Cup)

La FIFA indicó que habrá una restricción que solo aplicará a los cuatro países que encabezan su ranking mundial. Para evitar que estos equipos se enfrenten antes de la final, la federación definió dos cuadros separados en los partidos hasta las semifinales.

España y Argentina se asignarán de forma aleatoria en cuadros opuestos, y después se repetirá ese proceso con Francia e Inglaterra.

La federación señaló que ningún grupo tendrá dos selecciones que pertenezcan a la misma confederación. La única excepción será la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la cual contará con 16 participantes en el Mundial. Por esta razón, cada grupo tendrá al menos un representante de la UEFA y, máximo, dos.

Cómo afectarán las reglas del sorteo a Colombia y Ecuador

De acuerdo con el orden publicado por la FIFA, Colombia y Ecuador se encuentran en el Bombo 2 junto con:

Croacia

Marruecos

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Austria

Australia

Colombia y Ecuador están juntos en el Bombo 2 por sus respectivos puntajes en el ranking global de la FIFA (Inside FIFA)

Esto quiere decir que ambos países sudamericanos tendrán que esperar a que termine la asignación del Bombo 1 para conocer sus destinos. Dentro del ranking mundial de la FIFA, Colombia ocupa la posición 13 (con 1701,3 puntos) y Ecuador está en el lugar 23 (con 1591,73 puntos).

Como está prohibido que dos selecciones de una confederación sean miembros del mismo grupo, Ecuador y Colombia no serán sorteados dentro del mismo grupo. Además, ninguna de las dos escuadras se enfrentará en primera instancia al resto de los clasificados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol):

Argentina

Uruguay

Brasil

Paraguay

Bolivia (en caso de que consiga una de las dos plazas que se ofrecerán en el torneo de repechaje)

El sorteo final rumbo al Mundial de 2026 será el viernes 5 de diciembre a las 12.00 hs, tiempo del Este (Facebook/FIFA World Cup)

Por lo tanto, Colombia y Ecuador no serán parte de los grupos encabezados por Argentina y Brasil. Pero sí podrían estar dentro de los grupos en donde estarán las siguientes selecciones nacionales: