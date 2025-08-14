Como el Chapo Guzmán: Caro Quintero se queja de aislamiento extremo en EE.UU. y un juez interviene

Al igual que lo hiciera recientemente Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien solicitó a un juez ver a su defensa, ahora Rafael Caro Quintero ha pedido asistencia para que se alivie su aislamiento en prisión. En este caso, un magistrado ya ha intervenido a su favor.

De qué se queja Rafael Caro Quintero

El exfundador del Cartel de Guadalajara rompió el silencio desde su extradición a Estados Unidos. En una carta, se quejó de las duras medidas restrictivas a las que está sometido en una prisión de Brooklyn. Aseguró que lo tratan “peor que a un terrorista”, de acuerdo con Latin Times.

El narcotraficante Rafael Caro Quintero al llegar a Nueva York tras ser extraditado por el gobierno de México

Al igual que “El Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero redactó una carta para pedirle directamente al juez de distrito Frederick Block que emitiera una orden de “levantamiento inmediato” de las Medidas Administrativas Especiales (SAM, por sus siglas en inglés) que le han sido impuestas. La solicitud fue presentada a través de su abogado, Mark S. DeMarco.

Las SAM son un proceso extremo de la legislación de Estados Unidos que se aplica a presos considerados un “riesgo sustancial”. Estas medidas permiten a las autoridades monitorear las comunicaciones entre un abogado y su cliente, en casos donde el contacto podría resultar en lesiones graves, la muerte o daños sustanciales a la propiedad.

Qué dice la carta que Caro Quintero envió a un juez

En una declaración escrita, Rafael Caro Quintero asegura estar prácticamente confinado en una pequeña celda sin ventanas, donde permanece solo 23 horas al día de lunes a viernes. Durante los fines de semana, se queda encerrado las 24 horas y no se le permite hacer ejercicio.

Detalla que sus comidas se sirven a través de una ranura en la puerta, la luz siempre está encendida y a menudo carece de ropa de abrigo o mantas para soportar el frío.

Última Hora: Caro Quintero se queja de incomunicación y aislamiento extremo en cárcel de Brooklyn.



Sus abogados dicen que "basados en mitos" le imponen restricciones propias de un terrorista.



Pide a juez audiencia.



Aquí la nota en @EntornoMexico_ : https://t.co/w3nKpmTnSQ pic.twitter.com/bnOk8TxTP6 — Arturo Ángel (@arturoangel20) August 8, 2025

“Salvo las visitas de su equipo legal, el Sr. Quintero está completamente aislado y tiene prohibido compartir celda o comunicarse de cualquier otra manera con otros reclusos”, indica el documento que circula en X. “Él es hispanohablante, no sabe inglés, y en ciertos momentos su unidad de alojamiento parece estar compuesta solo por guardias que no pueden comunicarse en español”, añade la misiva.

Al final del documento, los abogados de Quintero solicitan al juez que su cliente sea liberado del aislamiento y reubicado en otra unidad menos restrictiva, argumentando que las medidas a las que está sometido son demasiado severas.

Juez solicita mejorar condiciones de Caro Quintero

Según las búsquedas, el juez Frederick Block ordenó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que emitiera una postura oficial sobre las condiciones de Caro Quintero. La fecha límite para esta respuesta es el 18 de agosto de 2025.

"La chapiza" le dejó un mensaje a los hijos de "El Mayo" Zambada US Department of State/DEA/Radio Fórmula

Al día de hoy, 13 de agosto de 2025, el plazo para la respuesta del Departamento de Justicia aún no ha vencido, por lo que no hay información disponible sobre su postura oficial, según El Financiero.

La solicitud del magistrado deja abierta la posibilidad de que se convoque a una audiencia especial, dependiendo de la respuesta de las autoridades federales, quienes decidirán si se mantienen las condiciones actuales de reclusión en la cárcel de Brooklyn o si se modifican. La fecha límite para que el Departamento de Justicia emita su postura oficial es el 18 de agosto de 2025.

Además de las denuncias sobre las condiciones precarias en las que se encuentra Caro Quintero, su defensa argumentó que el aislamiento podría afectar su salud mental y física. Asimismo, alegan que la falta de comunicación con sus abogados y su familia hace “casi imposible” preparar una defensa adecuada para su caso.

ARCHIVO - En este boceto Ismael "El Mayo" Zambada, en el centro, está sentado junto a su abogado defensor Frank Pérez, a la izquierda, en un tribunal federal en el distrito de Brooklyn de Nueva York, el 13 de septiembre de 2024. (Elizabeth Williams vía AP, Archivo) Elizabeth Williams - FR171643 AP

El pasado 5 de agosto, las autoridades de Estados Unidos anunciaron que no buscarán la pena de muerte para tres conocidos exlíderes de carteles de la droga mexicanos: Rafael Caro Quintero, Ismael “El Mayo” Zambada y Vicente Carrillo Fuentes.

Cabe recordar que Caro Quintero está acusado, entre otros delitos, del homicidio de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA en México.