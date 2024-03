¿Como en Black Mirror? Así funciona el programa de escáner con IA para detectar armas en el metro de Nueva York

Escuchar

La serie de ciencia ficción de Netflix Black Mirror mostró en pantalla algunas realidades futuristas, con sistemas tecnológicos muy modernos. Hoy, gracias a los avances de la inteligencia artificial, cosas que se veían lejanas ahora parecen formar parte de la cotidianeidad. En Nueva York, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, y el comisionado de la policía, Edward Caban, anunciaron un programa piloto de un escáner de armas para las estaciones del metro, que es parte de las iniciativas para acabar con los crímenes en la metrópoli.

Este jueves, el alcalde presentó el programa de prueba que se implementará con la tecnología de la empresa Evolv, especializada en la detección de armas. De acuerdo con The New York Post, Adams no diría cuantos escáneres se instalarán inicialmente o en qué estaciones.

Eric Adams, el alcalde de la ciudad de Nueva York, presentó un sistema que podría implementarse en el metro @nycmayor

¿Cómo es el sistema que detectaría armas en el metro de Nueva York?

Según la descripción de la compañía, los controles de seguridad tradicionales no fueron diseñados para las amenazas dinámicas, por lo que ellos tienen una alternativa para detectar las armas ocultas. Evolv ofrece añadir otra capa de seguridad al aprovechar la inteligencia artificial en las cámaras de seguridad para identificar las armas de fuego.

En la presentación, Adams adelanto que los escáneres son portátiles y fáciles de reubicar. Además, se pueden instalar en solo un minuto y algunos hospitales de la zona ya los usan.

Aunque faltan detalles por conocer, esta es la respuesta que la ciudad le da a su necesidad de encontrar una tecnología que pueda usar los sistemas de cámaras existentes para detectar armas. Así, instalarán pantallas independientes donde quedarán en evidencia estos objetos y medirán cómo la implementación afecta o influye en el flujo normal de los viajeros.

En la demostración de esta tecnología, Adams manifestó que la policía vigilaría una pantalla cuando el pasajero camine por el dispositivo. En caso de que se encuentre un arma, se indicará con una luz naranja para que después se comience con la revisión.

¿Cuándo se instalarán los nuevos escáneres en Nueva York?

Aunque el programa piloto ya se anunció, pasará algún tiempo para que los neoyorquinos los puedan ver en funcionamiento en el sistema de tránsito. La ciudad primero tiene que publicar los detalles de la tecnología y luego hacer pruebas, publico NBC New York.

La instalación también ha causado preocupaciones sobre su viabilidad. El año pasado, la Comisión Federal de Comercio de ese país comenzó una investigación sobre los sistemas Evolv y su uso en la identificación de armas.

Los cambios en el metro de Nueva York

Esta no es la única implementación reciente en el metro de Nueva York. A principios de este mes, la policía anunció el envío de cientos de oficiales para instalar controles de equipaje en las principales estaciones. A su vez, la gobernadora Kathy Hochul sumó a 750 integrantes de la Guardia Nacional en este plan de acción.

Sobre la tecnología, es importante destacar que los dispositivos no registrarán la cara o datos biométricos del viajero, a diferencia de algunas implementaciones que se ven en programas de ciencia ficción. Adams instó a otras empresas de tecnología privadas a presentar dispositivos similares para que la ciudad pueda usar para detectar armas en el transporte público.