Las capacidades furtivas de un avión de combate estadounidense parecen estar funcionando muy bien luego de que las autoridades pidieron la ayuda del público para encontrarlo. El F-35B Lightening II desapareció cerca de la Base de la Fuerza Área de Charleston, en Carolina del Sur, el domingo por la tarde. Previamente, el piloto se eyectó debido a un percance y, de manera segura, fue trasladado a un centro médico local en condición estable. Sin embargo, los equipos de respuesta no dan con el paradero de la nave.

De acuerdo con NBC News, el vehículo quedó en modo automático después de la salida del piloto, por lo que existe la posibilidad de que el jet siga en el aire, confirmó Jeremy Huggins, un portavoz de la Base Conjunta de Charleston, al medio. Por ahora, los buscadores centran su atención en el área al norte de la base aérea, alrededor del lago Moultrie y el Marion, al tomar como referencia la última posición conocida del avión, en coordinación con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Así son los aviones F-35 que usan en EE.UU.

“El transpondedor del avión, que por lo general ayuda a localizarlo, no estaba funcionado, por alguna razón que no hemos determinado”, informó un portavoz a The Washington Post. En redes sociales, se solicitó ayuda al público para encontrar la aeronave. Las circunstancias que llevaron al piloto a eyectarse todavía no quedaron claras.

Las características del F-35

La compañía aeroespacial Lockheed Martin describe la serie F-35 en su sitio web como “el avión de combate más avanzado del mundo”. “El-F35 ofrece una ventaja inigualable para nuestros pilotos, su nación y socios globales. Un diferenciador decisivo en la guerra cercana, es el más avanzado en la visión operativa y de seguridad en red del siglo XX”, señalan y enfatizan su potencial como el avión “más letal, sigiloso y con mayor capacidad de supervivencia”.

Un caza F-35 aterriza durante el ejercicio aéreo multinacional conocido como Blue Flag, el domingo 24 de octubre de 2021, en la base Ovda (AP Foto/Tsafrir Abayov, archivo)

La familia F-35 tiene tres variantes, a saber, el F-35A de despegue y aterrizaje convencional, el F-35B de despegue corto y aterrizaje vertical y el F-35C portador. Entre sus características están:

La fusión de sensores que conecta los sistemas.

El intercambio de datos “sin igual”, para entregar grandes cantidades de información y acelerar las decisiones críticas.

El costo total más bajo para lograr el resultado de una misión: “proporciona valor a los combatientes, a los contribuyentes estadounidenses y a nuestros aliados en todo el mundo”.

Guerra electrónica mejorada

Sensores avanzados

Equipo no tripulado

Capacidad avanzada de armas de quinta generación.

Así es el F-35B

El F-35B aterriza verticalmente como un helicóptero y puede despegar a distancias muy cortas, lo que le permite operar en bases austeras. Asimismo, el sitio web de la compañía aeroespacial especifica que es operado por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Reino Unido y la Fuerza Área Italiana.

Así es el caza F-35B, que se perdió en EE.UU. Lockheed Martin

Al respecto, Huggins explicó que “la aeronave es sigilosa, por lo que tiene diferentes recubrimientos y diseños que la hacen más difícil de detectar que una normal”. Lockheed Martin ha producido más de 1000 aviones F-35. No obstante, las entregas a los Estados Unidos están suspendidas temporalmente mientras se espera que se terminen algunas actualizaciones.

Las aeronaves, que tienen transpondedores y balizas, también han sido recuperadas de terrenos hostiles. Además, alrededor de una docena de estos aviones han sido destruidos en accidentes desde que entraron en servicio en 2015, según datos de la Fuerza Área de Estados Unidos. Los F-35B se ubican entre las aeronaves más costosas del mundo. Su precio es de aproximadamente 90 millones de dólares para las últimas series.

LA NACION