Cómo fue el accidente aéreo en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York
Un avión de Air Canada colisionó contra un camión de bomberos cuando estaba aterrizando; el rodado se encontraba en la pista para responder a un incidente ocurrido a bordo de un vuelo de United Airlines y tenía la autorización dada desde la torre de control
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NUEVA YORK (AP). - Dos personas murieron y alrededor de unas 40 sufrieron heridas de distinta consideración cuando un vuelo regional de Air Canada chocó este domingo por la noche contra un camión de bomberos que estaba en una de las pistas del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York. El incidente tuvo lugar mientras la aeronave aterrizaba.
Debido al fuerte impacto, que causó graves daños al frente del avión, el piloto y el copiloto murieron. Mientras 41 pasajeros y tripulantes fueron llevados a hospitales de la zona, algunos con lesiones graves, para las 8 de la mañana, hora argentina, solo nueve de ellas permanecían internadas. En el vuelo de Jazz Aviation que operaba en nombre de Air Canada, y que había salido del Aeropuerto Internacional Montréal-Pierre Elliott Trudeau, viajaban 72 usuarios y cuatro miembros de la tripulación.
Por tareas de remoción del avión siniestrado y la realización de los primeros peritajes, el aeropuerto permanecerá cerrado hasta al menos las 14 de este lunes, informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.
El camión de bomberos estaba cruzando la pista para responder a un incidente ocurrido a bordo de un vuelo de United Airlines, cuyo piloto había reportado “un problema con olor”, explicaron las autoridades del aeropuerto, y tenía la autorización dada desde la torre de control.
En las últimas horas comenzó a circular un diálogo que hubo momentos previos al incidente entre el conductor del camión de bomberos y un controlador de tráfico aéreo. Cuando el operador notó que se acercaba a toda velocidad un avión que estaba aterrizando, comenzó a pedirle al hombre en el rodado: “Deténgase, Camión 1. Deténgase”. No se pudo evitar el impacto.
Fotos y videos de la escena mostraron graves daños en la parte delantera de la aeronave, con cables y escombros colgando de una cabina destrozada. Cerca, un vehículo de emergencia dañado yacía de lado.
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