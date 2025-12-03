Cómo fue la audiencia de fianza de los argentinos presos por robar en Miami: uniforme naranja, un traductor y una jueza viral

Los cinco turistas argentinos, detenidos el martes en Miami luego de ser acusados de haber robado mercadería de distintas tiendas del Dolphin Mall, tuvieron su primera audiencia ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida.

Según las imágenes que mostraron en LN+, durante el proceso legal se pudo ver a los mendocinos con uniforme naranja y un traductor para facilitar la comunicación con la jueza -quien además es conocida por un video viral-.

Los integrantes del grupo de amigos, que regresarían este miércoles desde Estados Unidos a la Argentina, fueron identificados como Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45.

Escandalo en Miami

Cómo fue la audiencia de fianza

Las audiencias se realizaron a distancia, a través de una videollamada que dividía la imagen en cuatro partes.

En el primer cuadro se veía una sala pequeña, donde fueron ingresando de a uno los acusados argentinos. En el segundo estaba la abogada del Estado de Florida; el tercero el traductor y en el cuarto recuadro la jueza Glazer.

La audiencia tuvo una duración de menos de 20 minutos en total, con un promedio de tres minutos por acusado. En ese marco, la magistrada impuso fianzas por un total de 21 mil dólares.

Quién es Mindy Glazer, la jueza viral

Hace diez años, la jueza Mindy Glazer había sido viral luego de una audiencia en la que le tuvo que juzgar a Arthur Booth, un excompañero del colegio, quien había sido acusado de robo, fuga y resistencia al arresto.

“Tengo una pregunta para usted... ¿Me reconoce de la escuela secundaria?”, le preguntó el acusado. Booth, entonces de 49 años, expresó: “Oh, Dios mío. Lamento verlo en este sitio... Siempre me pregunté qué ocurrió con usted, señor...”.

La jueza Mindy Glazer, al reconocer en un condenado de su juzgado en Miami a un excompañero de escuela

Y siguió: “Este era el chico más amable de la escuela, era el mejor chico de la secundaria. Yo solía jugar al fútbol con él, con todos los niños. Y mira lo que ocurrió, lo lamento mucho”.

“Señor Booth, espero que pueda cambiar su forma de actuar, buena suerte para usted”, concluyó la magistrada.