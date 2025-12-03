Qué se sabe de los argentinos detenidos en Miami por robar en un shopping

Los acusados, de Mendoza, robaron valijas para ocultar mercadería que luego robarían en otras tiendas; enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”; iban a regresar este miércoles a la Argentina
Cinco turistas argentinos, todos hombres mayores de edad, fueron detenidos el martes en Miami luego de ser acusados de haber robado mercadería de distintas tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos de Florida.
De acuerdo a la versión de las autoridades locales, quienes revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad, los imputados programaron deliberadamente el hurto.
Los integrantes del grupo de amigos, que regresarían este miércoles desde Estados Unidos a la Argentina, fueron identificados como Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45.
Todos ellos enfrentan cargos por orquestar un plan para defraudar y por robo minorista.
Dónde fue el robo de los cinco turistas argentinos en Miami
Qué dicen los informes de arresto
Según los informes de arresto, los oficiales revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo comercial, donde se observa con claridad el modo de operación del grupo.
Las imágenes muestran a los sospechosos ingresando primero en una tienda Burlington, donde seleccionan valijas de gran tamaño y se retiran sin pasar por caja. Minutos después, aparecen en locales de Columbia y The North Face, ya con el equipaje robado, que habrían usado para ocultar prendas y artículos sustraídos de las estanterías.
El modus operandi del grupo
La secuencia registrada revela que los cinco actuaban de manera coordinada. Se puede apreciar que se dispersaban dentro de los comercios para evitar llamar la atención: mientras algunos distraían a los empleados, otros colocaban los productos en las valijas.
En determinadas imágenes también se ve a integrantes del grupo comunicándose entre sí antes de retirarse rápidamente de los locales, siempre sin efectuar pagos.
De dónde son los argentinos que robaron en Miami y cómo ingresaron a Estados Unidos
Los sospechosos serían de Mendoza y llegaron a Estados Unidos con visa de turistas. Enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto múltiple en tiendas”-de al menos 20 productos-, entre otras figuras penales contempladas por la legislación de Florida.
Qué delitos se les imputa
A Xiccato y a Aparo-Orlando, el delito de estafa organizada, que tiene una fianza de 2500 dólares; múltiples robos en diferentes localizaciones, delito del cual no está estipulada la fianza aún y otro de robo minorista, con una fianza de 2500 dólares.
A Zuloaga-Arenas se le imputan los mismos delitos que a los anteriores, pero se le suma el de conspiración.
A Moya y a Rua, también se les imputan los delitos de estafa organizada, el de múltiples robos minoristas y el de conspiración. Además, Moya cuenta con antecedentes penales por hurto mayor y menor y disturbios.
