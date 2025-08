¿Cómo funciona T-Satellite? Guía de precios y la lista completa de celulares compatibles con el servicio de Starlink

La compañía T-Mobile se unió a Starlink para poner a disposición del público un servicio de telefonía satelital que funciona directamente en los dispositivos y sin necesidad de utilizar una app intermediaria. A partir de agosto de 2025, los usuarios de T-Satellite podrán enviar mensajes, imágenes, audios y videos cortos, aunque sus smartphones no tengan señal telefónica.

Qué ofrece el servicio satelital de T-Mobile con Starlink

En febrero de 2025, Starlink anunció la conexión de sus satélites con la red de telefonía de T-Mobile. Con ello pretenden eliminar las “zonas muertas” y permitir que las personas estén conectadas en todo momento.

El servicio de T-Satellite funciona gracias a una constelación de 650 satélites de Starlink (Pexels/SpaceX)

T-Mobile explicó que este servicio satelital, llamado T-Satellite, posibilita el envío y recibo de mensajes de texto en áreas donde no llega la señal de las torres de telefonía.

T-Satellite está disponible desde julio de 2025, pero en agosto algunos modelos de celulares fueron habilitados para mandar mensajes de voz, imágenes y videos cortos.

El medio especializado PCMag puso a prueba las nuevas funciones de T-Satellite en un área remota al sur de California. El portal de noticias descubrió que enviar una imagen toma hasta dos minutos, pero los archivos fueron recibidos con éxito.

En el experimento de PCMag se mandaron dos videos con una duración de cinco segundos: el primero se envió en 10 minutos, mientras que para el segundo fueron necesarios 20 minutos.

Durante el proceso, en el teléfono apareció una notificación que resaltó la importancia de mantenerse al aire libre y con una vista clara del cielo para no perder el servicio.

Cuáles celulares son compatibles con T-Satellite

Como las redes satelitales funcionan distinto a las redes celulares tradicionales, no todos los smartphones del mercado cumplen con los requisitos para recibir el servicio de T-Satellite.

La mayoría de teléfonos que sí reciben el servicio de T-Satellite son los modelos de Samsung Galaxy (Unsplash/Anh Nhat)

En su página web, T-Mobile anunció que los dispositivos compatibles son los siguientes:

Apple

iPhone 13

iPhone 14

iPhone 15

iPhone 16

Google

Google Pixel 9 (a, Pro, Pro XL y Pro Fold)

Motorola

moto edge 2025

moto g 5G 2025

moto g 2024

moto g power 5G 2025

moto razr y razr+ 2024

moto razr, razr+ y ultra 2025

Samsung Galaxy

A14

A15 5G

A16 5G SE

A25 SE

A35

A36 SE

A53

A54

A56 5G SE

S21 (21+, Ultra y Fan Edition [FE])

S22 (22+, Ultra y FE)

S23 (23+, Ultra y FE)

S24 (24+, Ultra y FE)

S25 (25+, Ultra y Edge)

XCover6 Pro

XCover7 Pro

Z Flip3

Z Flip4

Z Flip5

Z Flip6

Z Flip7 (FE)

Z Fold3

Z Fold4

Z Fold5

Z Fold6

Z Fold7

Cabe mencionar que algunos de estos smartphones aún no cuentan con la capacidad de enviar imágenes, audios y videos. Este es el caso de todos los modelos de iPhone y el Google Pixel 9a.

Entre los dispositivos que próximamente serán compatibles con T-Satellite se encuentran:

Motorola

Motorola Edge 2024

moto G Stylus 2024

T-Mobile

REVVL 7

REVVL 7 Pro

Cuánto cuesta el servicio de T-Satellite y cómo se consigue

Los pasos para contratar T-Satellite dependen de si el interesado ya es cliente de T-Mobile o no. Aun así, quienes no tienen un contrato con la compañía también pueden recibir este servicio de telefonía satelital.

El mapa de cobertura de telefonía móvil de T-Mobile y de T-Satellite en América del Norte (T-Mobile)

De acuerdo con el sitio web de T-Mobile, quienes no sean clientes suyos pueden utilizar T-Satellite durante un tiempo limitado y con un costo de US$10 al mes. Para contratarlo, es necesario acudir a una tienda o llamar al número 1-866-959-6967.

Los planes Experience Beyond y Go5G Next ya incluyen el servicio sin una cuota adicional. Lo mismo sucede con los clientes del plan Experience More que participaron en la versión beta, solo que ellos dejarán de tener acceso al servicio cuando termine el año 2025.

Para las personas que pertenecen a cualquier otro plan de T-Mobile, T-Satellite tendrá un costo mensual de US$10 y estará disponible durante un periodo limitado.

Para activar T-Satellite no es necesario que las personas hagan algo en sus smartphones. El servicio se activa de forma automática al registrar que el dispositivo no tiene señal telefónica.