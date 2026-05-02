Nueva ley de Newsom: California convierte oficinas vacías en viviendas en Los Ángeles, San Diego, San Francisco y más

Ante la crisis de vivienda en California, se impulsó el proyecto de ley AB 2074, con el objetivo principal de transformar oficinas y otros inmuebles de comercio sin uso en hogares. La normativa aún se encuentra en trámite legislativo y necesitaría la firma de Gavin Newsom para comenzar a regir formalmente.

Qué dice el proyecto de ley AB 2074 para generar viviendas en California

El mercado de oficinas en California se encuentra en una situación inédita desde la pandemia, con niveles de vacancia que no tienen antecedentes recientes. Según cifras de la consultora CBRE, difundidas por el portal Construction Dive, San Francisco finalizó el año pasado con un 32,8% de espacios desocupados, mientras que Los Ángeles alcanzó el 25,1%.

Ante este escenario de espacios comerciales vacíos en el Estado Dorado, surgió un proyecto de ley que busca incrementar la oferta de viviendas en distintas zonas céntricas del territorio gobernado por Newsom.

De acuerdo con el texto de la propuesta legislativa, la AB 2074, presentada por Matt Haney, se introdujo el pasado 18 de febrero. El proyecto pasó una revisión de comité, pero aún no fue votado.

Las ciudades de California en las que impactará el proyecto de ley de Gavin Newson

La normativa establecería mandatos para las ciudades que poseen una población de 400.000 habitantes o una cifra mayor. Concretamente, hablitaría modificar la zonificación para permitir edificios de entre 150 y 450 pies de altura (entre 45 y 137 metros) en al menos el 25% del suelo designado en los distritos céntricos.

Sacramento, Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco, Oakland y Long Beach se verían afectados por esta ley en California Unsplash

El listado de localidades afectadas por esta regla incluiría a Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco, Sacramento, Oakland y Long Beach.

Además, la norma también impondría la creación formal de distritos de transporte regional, donde se ubicaría la nueva oferta habitacional, antes del 1 de julio de 2027.

Otros beneficios de esta propuesta en California

En caso de aprobarse, la ley AB 2074 también buscará facilitar el ingreso de capital para pequeñas y medianas empresas del estado, dado que estas muchas veces enfrentan mayores obstáculos para obtener créditos estatales.

La legislación contempla la agilización de los procesos para la entrega de permisos de construcción en las zonas céntricas de las ciudades de California. A su vez, los proyectos de vivienda en estos sitios tendrán el derecho a un trámite de aprobación con mayor velocidad.

Newsom continúa con una línea que comenzó en 2025

Durante el otoño pasado, Newsom firmó la ley SB 79, por medio de la cual habilitó la construcción de edificios de hasta nueve pisos en zonas cercanas a estaciones de tren, metro y algunas paradas de autobús.

En ese sentido, la normativa otorgó a los municipios un amplio margen para ajustarse o incluso postergar su aplicación.

Newsom ya promulgó la SB 79 de California, la cual modificó el panorama de la vivienda gavinnewsom

En ese contexto, algunas ciudades tomaron caminos distintos. Mientras que Los Ángeles aprobó incrementos de densidad limitados en áreas de altos ingresos, con el objetivo de extender los plazos de transformación hasta 2030, San Francisco se inclinó por definir un plan propio antes del 1 de julio de 2026.