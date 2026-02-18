En mayo de 2024, Google lanzó AI Overviews, una función que muestra resúmenes breves al inicio de la página de resultados e incluye enlaces para ampliar la información. Según la propia compañía, esta herramienta impulsó un aumento de más del 10% en el uso de Google para ese tipo de consultas, lo que la vuelve una vía cada vez más importante para acceder a información online. Esa mayor visibilidad también abrió un nuevo riesgo: investigaciones periodísticas ya detectaron casos en los que estafadores lograron insertar números de teléfono falsos en los resúmenes generados por IA. Por eso, los expertos recomiendan extremar la cautela, especialmente al buscar contactos de bancos, soporte técnico o servicios financieros.

En qué consisten las nuevas estafas con AI Overviews

La primera denuncia de estas estafas fue publicada por The Washington Post a fines del año pasado. A través de un informe, reveló cómo los estafadores publican números de teléfono falsos en sitios web de bajo perfil, secciones de comentarios o reseñas en línea y afirman que pertenecen al servicio de atención al cliente de grandes compañías.

Los estafadores publican números fraudulentos que Google los incluye en sus resúmenes con IA Google Gemini

Una vez publicados, el sistema de Google identifica estos números y, en lugar de contrastarlos con fuentes oficiales, los incluye en sus resúmenes generados con IA al detectar que se repiten con frecuencia en la web. Debido a que la empresa tecnológica presenta estos contenidos como hechos fiables, muchos usuarios confían en el contenido sin verificar o investigar en profundidad.

Personas afectadas por la nueva estrategia de los estafadores en Google

Esta modalidad de estafas afecta a sectores donde los usuarios buscan asistencia rápida, como los servicios de viajes y cruceros. Este rubro ha reportado casos de teléfonos falsos en compañías como Royal Caribbean, Disney y Princess Cruise.

El rubro de cruceros ha sido uno de los más afectados por los números fraudulentos presentados en AI Overviews Brynn Anderson - AP

Alex Rivlin, director de una inmobiliaria en Las Vegas, fue una de las víctimas. Mientras planeaba unas vacaciones en Europa, buscó en Google el número de una compañía de cruceros para reservar los días que quería.

El teléfono que utilizó aparecía en los resúmenes con IA, por lo que llamó pensando que se contactaba realmente con Royal Caribbean. Fue atendido por un impostor que conocía detalles específicos sobre los puntos de recogida y los costos de los traslados en Venecia.

A través de esta búsqueda, se reflejó el número recomendado por Google para llamar a Royal Caribbean: era falso The Washington Post

El estafador incluso le ofreció liberarlo de pagar ciertas tarifas, por lo que Rivlin aceptó rápidamente y abonó US$768 por supuestas propinas y cargos. El director inmobiliario no sospechó de la estafa hasta el día siguiente, cuando detectó cargos fraudulentos adicionales en su tarjeta de crédito.

“Soy bastante avanzado a nivel tecnológico y caí en esto”, dijo el fundador del Grupo Rivlin, quien pudo cancelar la tarjeta y revocar todos los cargos.

Cómo protegerse de las estafas realizadas con inteligencia artificial

Hasta el momento, no hay forma de desactivar los resúmenes de la empresa tecnológica. No obstante, existen diferentes acciones que pueden evitar caer en este tipo de trampas, según consignó The Wired: