“No salgan de EE.UU.”: el pedido de Google y Apple a sus empleados con visas H-1B para evitar problemas con inmigración

Las principales compañías tecnológicas con sede en Estados Unidos comenzaron a emitir alertas internas dirigidas a sus empleados que cuentan con visas de trabajo temporales. La recomendación es evitar los viajes internacionales, salvo que resulten estrictamente necesarios, debido al riesgo de quedar varados fuera del país norteamericano por demoras en los trámites migratorios.

Las alertas de las empresas tecnológicas por los controles migratorios

Google, Apple y Microsoft, entre otras firmas del sector, trasladaron recomendación a través de memorandos enviados por sus áreas legales y de movilidad global.

El foco está puesto en los titulares de visas H-1B, clave para la contratación de profesionales extranjeros en áreas técnicas y especializadas. También afectan a los permisos H-4, F, J y M.

Google emitió una advertencia a sus empleados con visas H-1B para que eviten salir de Estados Unidos Jeff Chiu - AP

Los equipos legales de estas empresas tecnológicas comenzaron a emitir lineamientos claros a su personal extranjero.

“Tenga en cuenta que algunas embajadas y consulados de EE.UU. experimentan retrasos significativos en las citas para el sellado de visas, que actualmente se estiman en hasta 12 meses”, advirtió BAL Immigration Law, la firma asesora en inmigración de Google, según lo retomado por Business Insider.

El mensaje enviado a los empleados sugiere evitar cualquier salida de EE.UU. que no sea imprescindible. La advertencia es que un viaje que antes se consideraba rutinario puede derivar en una permanencia forzada fuera del país norteamericano durante meses.

Debido a los retrasos masivos en embajadas y consulados, Apple recomendó a sus empleados extranjeros no salir de EE.UU. Kiichiro Sato - AP

Apple transmitió una recomendación similar a través de su estudio jurídico especializado en inmigración. En sus comunicaciones internas, señaló que los retrasos actuales son impredecibles y que el riesgo de no poder regresar es elevado.

“Recomendamos encarecidamente que los empleados sin un sello de visa H-1B válido que no salgan de EE.UU. por ahora. Si el viaje no se puede posponer, los empleados deben comunicarse con inmigración de Apple y Fragomen con antelación para hablar sobre los riesgos”, subrayó.

En esa misma línea, Microsoft solicitó a los trabajadores que ya se encuentran fuera del país norteamericano y enfrentan reprogramaciones que informen su situación. “Les brindaremos orientación clara y ordenada directamente tan pronto como podamos”, dijo el asesor general de inmigración de la compañía, Jack Chen, según lo retomado por Business Insider.

Al igual que Google y Apple, Microsoft también advierte a sus empleados extranjeros sobre los retrasos migratorios Thibault Camus - AP

Los endurecimientos de los controles migratorios de la administración Trump

Uno de los factores centrales que explica la situación es la incorporación de nuevos requisitos de revisión por parte de las autoridades migratorias.

Entre ellos se encuentra el análisis detallado de la actividad en redes sociales de los solicitantes de visas, que puede abarcar hasta cinco años de historial digital.

Este tipo de comprobación incrementó de manera significativa el tiempo necesario para evaluar cada solicitud.

“Si bien antes se priorizaba la rapidez en la tramitación de los casos y la reducción de los tiempos de espera, nuestras embajadas y consulados en todo el mundo ahora priorizan la revisión exhaustiva de cada caso de visa por encima de todo”, informó un portavoz del Departamento de Estado a Business Insider.

En algunos casos, las citas originalmente previstas para los próximos meses fueron reprogramadas para fechas muy posteriores, incluso a lo largo de 2026. Esta situación afecta tanto a trabajadores que buscan renovar el sello de su visa como a estudiantes y visitantes de intercambio bajo otras categorías migratorias.

Debido a los nuevos controles migratorios, como la verificación del historial de las redes sociales, las embajadas y consulados estadounidense enfrentan fuertes demoras Freepik

Los abogados advierten que, una vez que un empleado sale de EE.UU. sin un sello vigente en su pasaporte, queda sujeto a la disponibilidad y los tiempos del consulado correspondiente. En caso contrario, con un sello vigente, deberían poder regresar.

“Mi consejo a los clientes es que si viajar no es esencial en este momento, es mejor quedarse en casa”, insistió Jason Finkelman, abogado especializado en inmigración laboral y familiar.

El impacto directo en trabajadores con visas H-1B

La visa H-1B es uno de los principales instrumentos que utilizan las compañías tecnológicas para incorporar talento extranjero altamente calificado. Se trata de un permiso temporal, generalmente válido por tres años y prorrogable, que exige que el empleador actúe como patrocinador del trabajador.

Aunque la visa siga vigente, el reingreso a EE.UU. tras un viaje internacional requiere contar con un sello actualizado emitido por una embajada o consulado. Es en ese punto donde se concentra el mayor riesgo, ya que el trámite depende de turnos presenciales y controles administrativos que hoy presentan fuertes demoras.