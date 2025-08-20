Cómo funciona la herramienta de Google que usa la IA para encontrar vuelos baratos en EE.UU.

A la hora de viajar, todos buscan optimizar sus presupuestos, especialmente en los boletos de avión, sin sacrificar la comodidad. Con este objetivo, Google ha lanzado una nueva herramienta llamada Flight Deals. Esta plataforma utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para encontrar la mejor opción para los usuarios, eliminando complicaciones.

Qué es y cómo funciona Flight Deals de Google

Esta nueva función, que actualmente se encuentra en su versión beta, ya está integrada en Google Flights. La herramienta, impulsada por la Inteligencia Artificial del buscador, ayuda a los usuarios a encontrar los boletos de avión más baratos, haciendo el proceso más eficiente y sencillo.

Flight Deals es la nueva herramienta de Google para buscar vuelos baratos con AI (google.com)

A diferencia de los métodos tradicionales, Flight Deals permite a los viajeros describir su plan de vacaciones como si conversaran con una persona. De esta forma, la herramienta de inteligencia artificial arroja resultados que se ajustan mejor a la idea del usuario.

Por ejemplo, se puede escribir que se pretende realizar un viaje de una semana a una playa o a cualquier ciudad del mundo durante la temporada de verano, con vuelos directos y sin escalas, desde un destino específico a uno que la IA sugiera, según detalló la compañía en su sitio oficial.

“En lugar de experimentar con diferentes fechas y destinos o filtros para encontrar las mejores ofertas, simplemente describe cómo, cuándo y a dónde te gustaría viajar, como si hablaras con un amigo, y Flight Deals se encargará del resto”, explicó Google. Una de las grandes ventajas de esta herramienta es que la inteligencia artificial puede hacer sugerencias de destinos, actividades o aerolíneas que los usuarios no habían considerado.

Cómo usa Flights Deals la Inteligencia Artificial

Según Google, la singularidad de Flight Deals radica en que utiliza la IA avanzada del buscador para comprender los matices de las ideas de los usuarios y así encontrar destinos compatibles. Luego, la herramienta se vale de datos de Google Flights en tiempo real para mostrar las opciones más relevantes y actualizadas de cientos de aerolíneas.

La inteligencia artificial de Google ayuda a buscar destinos y vuelos baratos (Unsplash)

La firma agregó que esta herramienta, impulsada por IA, llegó para quedarse y que en los próximos meses continuarán con las mejoras. Una de las próximas incorporaciones será la opción de excluir las tarifas básicas de clase económica para vuelos dentro de Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, los usuarios pueden probar la versión beta si se registran en el sitio oficial. No obstante, a partir de la tercera semana de agosto de 2025, Flight Deals estará disponible para todos los usuarios en Estados Unidos, Canadá e India, sin necesidad de registro. Podrán acceder a la herramienta a través del menú superior izquierdo de Google Flights.

Otros tips para ahorrar en los viajes

Si aún no puedes utilizar la herramienta de AI de Google para ahorrar en vuelos, también existen otras maneras de reducir los gastos al planear las vacaciones. Una de las recomendaciones, de acuerdo con Vive USA, es la flexibilidad en las fechas de viaje, ya que en temporada alta como Navidad, verano o Pascua, los destinos y las aerolíneas suelen saturarse.

Evita las temporadas altas para viajar en avión (Unsplash)

También se pueden utilizar diferentes sitios web para hacer comparaciones, ya que cuentan con sus propias herramientas para hacer comparativos de precios y paquetes de aerolíneas, hoteles y hasta agencias. Incluso, se pueden establecer alertas de diferentes rubros, para saber cuando hay mejores costos y no dejar pasar las ofertas.

Otro tip es considerar volar desde o hacia aeropuertos alternativos, ya que suelen manejar tarifas más accesibles, así como comprar boletos de avión con escalas, porque en general son viajes más económicos, debido a que son más largos.