Project Suncatcher: para cuidar al planeta de la IA, Google planea enviar data centers al espacio en 2027

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, aseguró que la empresa planea construir centros de datos de inteligencia artificial (IA) alimentados con energía solar en el espacio exterior. El objetivo de la iniciativa, que se encuadra dentro del Project Suncatcher, es escalar el aprendizaje automático fuera de la Tierra y reducir el impacto ambiental.

En qué consiste el Project Suncatcher de Google

Pichai comentó en diálogo con Fox News Sunday que el primer paso para la creación de centros de dato de IA en el espacio se dará en 2027. “Enviaremos diminutos racks de máquinas, los instalaremos en satélites, los probaremos y, a partir de ahí, empezaremos a escalar”, detalló.

En tanto, estimó que, dentro de una década, ya se habrán vuelto comunes estas instalaciones.

Aseguró, entre otras cosas, que el objetivo es aprovechar al máximo la energía solar. “¿Cómo podremos algún día tener centros de datos en el espacio para aprovechar mejor la energía del Sol, que es cien billones de veces mayor que la que producimos actualmente en toda la Tierra?”, explicó.

En esa misma línea, subrayó el valor del Project Suncatcher: “En Google siempre nos enorgullecemos de alcanzar metas ambiciosas”.

Esta iniciativa llega en un contexto marcado por una disputa con organizaciones que rechazan el impacto que tiene la IA en cuestiones medioambientales a nivel mundial. “El plan de Google es desviar parte de ese impacto ambiental del planeta”, detalló el medio Business Insider.

Sally Radwan, directora digital del Programa de las Naciones Unidas (PNUMA, por sus siglas en inglés), sostuvo que hay datos “preocupantes”, a pesar de que todavía existe un gran desconocimiento sobre las consecuencias que conlleva la IA.

“Necesitamos asegurarnos de que el efecto neto de la IA en el planeta sea positivo antes de implementar la tecnología a gran escala”, indicó Radwan en un comunicado.

El consejo de Google a EE.UU. para no quedar atrasado frente a China

En Fox News Sunday, el informático indio de 53 años señaló que EE.UU. debe alcanzar un “equilibrio adecuado” para no quedar relegado en la carrera contra China.

En ese sentido, resaltó que hay cerca de 1000 proyectos de ley relacionados con la IA que pueden imponer obstáculos a las empresas estadounidenses para competir a nivel mundial.

“¿Cómo se gestionan esas regulaciones tan diversas y cómo se compite con países como China, que avanzan rápidamente en esta tecnología? Creo que debemos encontrar el equilibrio adecuado”, subrayó Pichai.

Ese “equilibrio” al que se refiere abarca la fomentación de la innovación y la creación de barreras de protección. En ese marco, también consideró que los países deben cooperar para que las herramientas y tecnologías de la IA no sean utilizadas como armas entre naciones.

“Los gobiernos colaboran para crear estándares y marcos que permitan a todos usar la tecnología de forma cooperativa”, enfatizó.

Cuáles son los mayores beneficios de la IA, según el director ejecutivo de Google

Pichai también se refirió a las ventajas que conlleva el uso de la IA. En ese sentido, sostuvo que una de ellas es el potencial de desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos contra el cáncer.

Otro de los beneficios es la posibilidad de proteger a los usuarios ante posibles estafas, algo que Google utiliza muy a menudo con la herramienta de SynthID.

De todas formas, Pichai reconoció que la IA también puede ser utilizada con fines maliciosos. “Toda tecnología tiene una doble cara”, concluyó.