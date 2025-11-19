Cómo obtener uno de los últimos pennys que se fabricaron en EE.UU. y qué los hace especiales

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció de manera oficial que dejará de fabricar las monedas de un centavo. Los últimos pennys acuñados no saldrán a circulación y cuentan con una marca especial que los distingue, pues serán subastados por el gobierno en una fecha aún por determinar.

Por qué dejaron de fabricar pennys en Estados Unidos

El 12 de noviembre de 2025, la Casa de Moneda de Estados Unidos en Filadelfia concluyó la producción de la moneda de un centavo, poniendo fin a más de 230 años de circulación, según informó AP.

Cinco centavos se subastarán por el gobierno de EE.UU. (Unsplash)

La decisión se produce casi nueve meses después de que el presidente Donald Trump ordenara al Departamento del Tesoro detener su fabricación en febrero de este año, de acuerdo con USA Today.

Además, un informe de la Casa de Moneda estadounidense de 2024 reveló que, durante varios periodos fiscales, el costo de producción del penny superó su valor nominal, lo que significa que fabricar un centavo costaba más que su propio valor en el mercado.

Según The New York Times, en Estados Unidos existen cerca de 240.000 millones de monedas de un centavo en circulación o almacenadas, muchas de las cuales no se utilizan con la frecuencia necesaria, pues la mayoría de las personas las guarda en casa. Esto genera un gasto elevado en reposición y logística, lo que reforzó la decisión de eliminar su fabricación.

Cómo son los últimos centavos que se fabricaron y cómo conseguirlos

Brandon Beach, encargado del Departamento del Tesoro, y Scott Bessent, secretario del Tesoro, acuñaron personalmente el último centavo producido en Filadelfia, durante un evento que marcó el cierre oficial de esta histórica moneda, según People.

Ya no se producen monedas de un centavo en Estados Unidos (Unsplash)

Los últimos cinco centavos, acuñados el 12 de noviembre, incluyen una marca especial con forma de omega, que los distingue del resto y que confirma que no entrarán en circulación. El gobierno planea subastarlos en el futuro, aunque aún no se ha anunciado una fecha.

Para los coleccionistas, estas piezas representan una oportunidad única. Expertos consultados por USA Today estiman que la subasta podría desatar una auténtica fiebre en el mercado numismático, ya que se trata de monedas extremadamente raras que podrían alcanzar precios de entre dos y cinco millones de dólares por pieza.

Sin embargo, otros especialistas son más cautelosos y calculan que podrían venderse por entre 10.000 y 20.000 dólares, dependiendo del interés y la demanda.

Qué pasará con los centavos que están en circulación

Aunque la producción del penny llegó a su fin, el Departamento del Tesoro confirmó que la moneda de un centavo seguirá siendo válida de manera indefinida.

Las monedas de un centavo conservarán su valor (Unsplash)

Durante el evento de despedida de la moneda, Beach confirmó que la moneda de cobre aún es y seguirá como un recurso con valor, por lo que alentó a todos los estadounidenses a continuar utilizándolo.

Donald Trump no fue el primer presidente en solicitar que se dejara de producir la moneda de un centavo. El exmandatario, Barack Obama también señaló en su momento que la fabricación del penny era un despilfarro durante su administración y calificó a la moneda como una metáfora de todos los problemas económicos que azotaban al país en esa época.

Asimismo, el exsecretario del Tesoro, William E. Simon suplicó a los legisladores que consideraran la posibilidad de eliminar las monedas de un centavo lo antes posible.