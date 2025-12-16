Cómo pagar una multa por internet en USA: paso a paso en diciembre 2025

La Oficina Central de Infracciones (CVB, por sus siglas en inglés) informó cómo pagar una multa por internet en Estados Unidos y detalló la guía a seguir. Los ciudadanos y habitantes del territorio que reciban una “violation notice” deben abonar el monto o podrían enfrentar sanciones como consecuencia.

Paso a paso para pagar una multa de federal en línea en diciembre de 2025

El gobierno de EE.UU. detalló que el CVB procesa las notificaciones de infracción emitidas por los tribunales de distrito, así como los pagos recibidos por las multas derivadas de acciones en propiedades federales, como parques nacionales o instalaciones militares. En ciertas ocasiones, se pueden abonar por internet.

Hay diferentes procesos para pagar una multa en EE.UU., entre las que destaca por internet Freepik

El organismo señaló que los usuarios que reciban una notificación de infracción federal con la casilla “B” marcada pueden realizar el pago de la multa en línea o por correo.

El saldo pendiente dejará de figurar en el sistema a las 17 horas (hora local) del día siguiente al que se haga la transacción.

El método habitual para pagar una multa en línea es a través de pay.gov y los pasos a seguir son:

Introducir la información de la infracción que aparece en la notificación federal.

Verificar que los datos que figuran en el sistema de la CVB son correctos.

Confirmar que el monto que figura para abonar es el indicado en la multa recibida.

Una vez el usuario es derivado a pay.gov, proporcionar la información del pago realizado.

Recepción de la confirmación de que se saldó el pago.

Si se recibe un aviso federal, se deben aportar una serie de datos para acreditar el pago a las autoridades Freepik

Otras formas de pago de una multa de tránsito

El sitio web de la CVB indicó otras formas de abonar una notificación de infracción federal a través del pago por correo con cheque o giro postal. El organismo advirtió que no se debe enviar efectivo si se utilizan estos métodos.

En tanto, la información que se debe aportar en el pago de una multa es:

El código de ubicación de CVB.

El número de infracción.

El monto del pago.

La dirección de la oficina central de infracciones se encuentra en la ciudad de San Antonio, en Texas, bajo el apartado postal 780549.

Las autoridades advirtieron que no se debe enviar efectivo en estos métodos de pago Freepick

Las sanciones por no pagar una multa federal en EE.UU.

El organismo gubernamental anunció sanciones para:

Los usuarios que no paguen una multa federal, por ejemplo una de tránsito .

. Aquellos que no comparezcan ante el tribunal de distrito en la fecha señalada si corresponde.

En ciertos casos, el Tribunal de Distrito de EE.UU. puede emitir una citación para comparecer o incluso una orden de arresto contra el infractor.

Los conductores que podrán evitar la comparecencia

Si se trata de una infracción de tránsito, el organismo judicial podría compartir los detalles con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de la jurisdicción correspondiente.

En esos casos, el conductor puede ver restringido su permiso de manejo o la matrícula de su vehículo. Si la multa se abona el mismo día de la citación, no será necesario acudir a comparecer y se notificará al tribunal de forma inmediata, según establecen las autoridades.

No obstante, en otras situaciones, si el ticket requiere comparecencia en juzgado (casilla “A”), no se puede evitar ir a la corte.