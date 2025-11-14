Multas de US$5000 y cárcel: entró en vigor la nueva regla del DHS para proteger al ICE
El gobierno adelantó la implementación de estas medidas debido a la escalada de violencia que se registra Estados Unidos
- 3 minutos de lectura'
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que la nueva normativa que regula el comportamiento en edificios e instalaciones federales comenzó a aplicarse, con multas de hasta 5000 dólares y penas de cárcel.
Los detalles de las nuevas disposiciones del DHS ante esta clase de delitos
La medida, que estaba prevista para entrar en vigor el 1° de enero de 2026, fue adelantada al miércoles 5 de noviembre de 2025 debido al aumento de los episodios de violencia registrados en instalaciones del DHS, así como contra oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Según el comunicado oficial, las nuevas regulaciones otorgan a los Servicios de Protección Federal (FPS, por sus siglas en inglés) mayor autoridad para presentar cargos en relación con incidentes que afecten propiedades o personal del gobierno, incluso si ocurren fuera de los límites de las instalaciones federales.
Sanciones más severas y nuevas conductas prohibidas
Las infracciones a la normativa se clasifican como delitos menores de clase C, con penas de hasta 30 días de cárcel, multas de hasta US$5000 o ambas sanciones.
Además, el FPS presentó una actualización de las escalas de multas recomendadas para reflejar “la gravedad de las conductas prohibidas”.
Entre las acciones sancionables se incluyen la obstrucción del acceso a propiedades federales, el entorpecimiento del trabajo de empleados del gobierno, las amenazas de violencia y el daño a sistemas informáticos.
También se incorporan nuevas disposiciones que contemplan el uso no autorizado de drones, la manipulación de redes digitales y la creación de peligros que afecten la seguridad o el funcionamiento ordenado de las dependencias públicas.
El DHS informó que se instalarán avisos estandarizados en los edificios federales para advertir sobre las reglas vigentes y que la aplicación de la norma implicará una mayor cooperación entre las agencias federales, los equipos de seguridad y las fuerzas locales de orden público.
El motivo detrás del cambio: el aumento de la violencia
“El DHS está utilizando todas las herramientas posibles para proteger la vida de nuestros agentes frente a un aumento de la violencia y el desorden en muchas de nuestras instalaciones federales”, afirmó la subsecretaria asistente, Tricia McLaughlin.
La funcionaria agregó que bajo la administración Trump y de la secretaria Kristi Noem “no se tolerará la violencia promovida por Antifa y otros extremistas domésticos que están atacando propiedades y fuerzas de seguridad federales”.
Casos recientes que encendieron las alarmas del DHS
Entre los hechos que motivaron la medida, el DHS mencionó un ataque ocurrido en septiembre, cuando un individuo armado con munición marcada con la leyenda “ANTI-ICE” abrió fuego contra una oficina del ICE, en un acto calificado como terrorismo doméstico. En el tiroteo murieron dos detenidos.
Otro episodio tuvo lugar en julio, cuando un grupo de extremistas de izquierda emboscó el Centro de Detención Prairieland, en Alvarado, Texas. Los atacantes irrumpieron en el edificio utilizando fuegos artificiales como armas, y otros agresores apostados en las cercanías dispararon contra los agentes que respondían al operativo, hiriendo a un oficial en el cuello.
Otras noticias de Agenda EEUU
Adiós a 21 locales en EE.UU. La icónica cadena de bistecs que anunció una fuerte reestructuración
Peter Lamelas. Quién es el embajador de Estados Unidos en la Argentina: es cubano, emigró a Florida y trabajó como médico
En Texas. Deportaciones en Houston: el condado que fue demandado por destinar fondos para ayudar a inmigrantes
- 1
El nuevo mapa de la nieve en EE.UU. y hacia dónde se dirige la ola de frío: de Nueva York a Texas
- 2
EE.UU. podrá negar las visas por obesidad, diabetes, cáncer y otras afecciones crónicas de salud, según un cable de Rubio
- 3
En California: los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU.
- 4
Ola de frío: la ciudad de Texas que se congela más que Chicago